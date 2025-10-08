Экс-игрок сборной КР Виктор Майер главным тренером клуба в Германии

Бывший игрок сборной Кыргызстана Виктор Майер возглавил немецкий футбольный клуб "Форвертс" (Нордхорн), выступающий в шестом дивизионе, сообщает Sports.kz.

35-летний специалист стал первым тренером из Кыргызстана, который возглавил команду в Западной Европе. Майер имеет лицензию категории B+ и богатый опыт, накопленный за карьеру игрока в "Оснабрюке", "Гамбурге", "Меппене", "Хавелсе" и "Эммене". В составе сборной Кыргызстана он провёл 24 матча.

Ранее Майер работал помощником играющего тренера Михаэля Вестера. Теперь его будет поддерживать Колин Хайнс, который займётся ролью первого помощника и при необходимости сможет выступать в составе команды.

Пресс-служба клуба отметила, что назначение Майера принесёт команде новый опыт и профессиональные знания, накопленные как на поле, так и в тренерской работе.