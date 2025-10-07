Жители одного из районов Канта пожаловались на систематические "веерные"

В редакцию VB.KG обратились жители города Кант Чуйской области. Они возмущены тем, что местный РЭС устраивает одному из районов города систематические "веерные" под видом ремонтных работ.

"Хотя в уведомлениях в приложении "Мой свет" каждый раз идет информация по разным трансформаторам, электричества нет у одних и тех же потребителей. Речь про улицы Советская, Герцена, Пушкина, Марковского, Салиева, части улицы Октябрьская. Света нет практически через день с 8-9 утра до 17-18 вечера. Хорошо, если уведомления приходят. Но часто выключают и без них. Например, вчера, 6 октября, с утра отключили на день без всяких уведомлений. У многих маленькие дети, старики. В других районах подобной почти ежедневной энергоэкономии не наблюдается. При этом на нашей ветке находится Кантский РЭС. Ремонт – ремонтом, но не через/каждый день! Чем они тогда занимался все лето, если ремонтировать начал именно в момент наступления ОЗП? Прекратите издеваться над людьми!", - возмущаются местные жители.

Хотелось бы услышать комментарии ОАО "НЭСК" по ситуации с энергоснабжением жителей данного квадрата улиц города Кант. Стоит ли к подобным "веерным" готовится и другим его районам?