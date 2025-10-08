Магомед Мусаев назначен советником президента Азиатской федерации борьбы

Бывший член сборной Кыргызстана по вольной борьбе Магомед Мусаев получил новое назначение - он стал советником президента UWW Asia (Азиатской федерации борьбы). Об этом сообщает "Sport АКИpress".

Мусаев выступал за национальную сборную Кыргызстана с 2011 по 2020 год. За этот период он добился значительных успехов: в 2011 году стал чемпионом Азии, в 2012 году принял участие в Олимпийских играх в Лондоне, заняв 7-е место.

В 2014 году спортсмен завоевал серебряную медаль Азиатских игр в Корее, а в 2018 году повторил этот успех в Индонезии. Также он выступал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где занял 9-е место.

Назначение Мусаева стало признанием его большого вклада в развитие борьбы в Кыргызстане и на азиатском континенте.