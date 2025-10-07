Новые бесплатные КОМБО-опции – новые впечатления от О!

Теперь у абонентов О! ещё больше свободы выбора – в линейке "Переходи на О! Комбо" появились новые крутые комбо-опции:

Безлимит на музыку для Yandex Music, Apple Music и Spotify – слушайте любимые треки без ограничений по трафику. "Где ты?" – поможет всегда знать, где находятся близкие, в любой момент. RIZANOVA – популярные кино и сериалы, свежие новинки в приложении O!TV или на сайте otv.kg.

Линейка тарифов "Переходи на О! Комбо" давно полюбилась абонентам О! за возможность выбирать именно то, что нужно. К базовому пакету связи и интернета можно бесплатно подключить любые 2 комбо-опции на выбор.

В основе тарифа всё, что нужно каждый день: огромный пакет интернета вплоть до безлимита, бесплатные звонки на номера других мобильных операторов Кыргызстана, безлимитные звонки и SMS внутри сети О!, ТОП-40 каналов в O!TV.

По-прежнему доступны и другие комбо-опции на выбор: +40 ГБ, раздача Wi-Fi, 200+ каналов на O!TV, подписка Яндекс Плюс (скидки в такси, музыка, кино и книги), онлайн-кинотеатры Etnomedia, Premier, Start или Wink. Суммарно их теперь 11!

Соберите идеальный набор – музыка, кино, интернет или забота о близких. Подробнее на сайте perehodi.o.kg.

"Переходи на О! Комбо" – настоящая свобода выбора.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее o.kg.