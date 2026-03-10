Мэрия Бишкека объявила двухмесячник по очистке и озеленению столицы

В целях улучшения городской инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения и общего благоустройства территории столицы распоряжением мэрии города Бишкек объявлен двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории города. Об этом сообщает пресс-служба столичный мэрии.

Так, с 14 марта по 16 мая 2026 года, на территории столицы будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на наведение порядка, улучшение экологической обстановки и формирование комфортной городской среды для жителей и гостей города.

В рамках двухмесячника предусмотрено проведение работ по санитарной очистке улиц, парков, скверов и дворовых территорий, посадке деревьев и кустарников, благоустройству общественных пространств, а также приведению в надлежащее состояние прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений.

Также к участию в мероприятиях двухмесячника будут привлечены предприятия, организации и учреждения всех форм собственности.

Главам административных районов совместно с муниципальными территориальными управлениями поручено организовать и координировать работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий, обеспечить взаимодействие с владельцами объектов, товариществами собственников жилья и населением, привлечь общественные организации и хозяйствующие субъекты, обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов и не допускать образования несанкционированных свалок, а также осуществлять контроль за санитарным состоянием территорий, включая рынки и мини-рынки.

Кроме того, согласно пункту 168 Правил благоустройства города Бишкек, утвержденным постановлением Бишкекского городского кенеша от 29 августа 2025 года № 150 руководители, сотрудники предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, граждане должны принимать участие в месячниках по санитарной очистке и благоустройству, проводимых мэрией города Бишкек, на закрепленной и прилегающей территории.

Мэрия города Бишкек призывает всех принять участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению столицы в рамках двухмесячника.