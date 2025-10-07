Погода
Посол ТР: Турецкие инвестиции в Кыргызстан превысили 1,4 млрд долларов

Посол Турции в Бишкеке Мекин Мустафа Кемаль Окем заявил, что турецкие инвестиции в Кыргызстан превысили 1,4 миллиарда долларов США, а укрепление отношений между двумя странами является для него "особой и почётной обязанностью". Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

- Для меня особая и почётная обязанность развивать сотрудничество между моей страной и Кыргызстаном ради этой прекрасной страны и её добрых людей. Моё сердце наполовину кыргызское, наполовину турецкое, - подчеркнул посол.

Окем напомнил, что Турция стала первой страной, признавшей независимость Кыргызстана в 1991 году, а турецкий парламент сделал это всего за полчаса. "Турция первой направила посла в Кыргызстан, поэтому номерной знак посольства начинается с 01", - отметил он.

Посол рассказал о первых совместных проектах: благодаря турецкой поддержке в Бишкек начали летать Turkish Airlines, появились транспондеры с турецкого спутника, а также был реализован образовательный проект для 10 000 студентов.

- Турецкие инвестиции присутствуют во всех регионах страны. Сегодня в Кыргызстане работают около 350 турецких компаний в горнодобывающей промышленности, туризме, энергетике, строительстве и транспорте, - сказал Окем. Он отметил, что в последние годы реализованы масштабные проекты в энергетике и строительстве, а объем двусторонней торговли в 2024 году достиг 1,546 миллиарда долларов США и продолжает расти.

Особое внимание посол уделил образовательным и социальным проектам TİKA: с момента открытия в Кыргызстане было реализовано более 1000 проектов на сумму 88 миллионов долларов. Среди них - Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана, Бишкекский инновационный центр и рыбоводное хозяйство "Озген".

- Наш университет "Манас" - наша самая большая гордость, - сказал Окем. Он подчеркнул, что университет предоставляет бесплатное образование кыргызской молодежи, а в этом году открыл медицинский факультет, который будет передан системе здравоохранения Кыргызстана. Окем отметил успехи MANAS TV, благодаря которому ученики смогли продолжить обучение во время пандемии.

Посол также объявил о запуске стипендиального проекта "Звезды Кыргызстана". 11 лучших студентов, вошедших в число 50 лучших по итогам экзаменов, получат возможность учиться в Турции.

Кроме того, Окем рассказал о деятельности фонда "Маариф" и проектах в сфере здравоохранения, религии, культуры и СМИ, включая сотрудничество с TRT, продвижение туризма и создание технопарка.

- Мы всегда действуем по просьбе кыргызской стороны. Наш единственный приоритет - участие Кыргызстана в этих проектах. Мы рады работать вместе для будущего нашей дружбы и партнерства, - подчеркнул посол Окем.


