С Днем учителя! Благодарим коллектив "Акыл Ордо" за знания и заботу

Учебно-воспитательный комплекс "Акыл Ордо" за 30 лет своего существования стал родным домом для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет и учеников начальных классов, в том числе для детей с особенностями речевого развития (дислексия, дизартрия, дисграфия), физического развития (ДЦП, нарушения слуха, РАС, нарушения опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом).

Здесь учат не только читать и считать - здесь детей понимают, принимают и поддерживают. В этой школе царит атмосфера доброты, терпения и внимания к каждому ученику. Именно поэтому в "Акыл Ордо" созданы все условия для успешной социализации детей.

На протяжении многих лет в УВК практикуется инклюзивное образование, способствующее воспитанию толерантности, духовно-нравственных качеств и взаимопонимания у подрастающего поколения.

Миссия школы - помочь каждому ребенку раскрыть свой потенциал, создавая условия для обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными возможностями. Это дает возможность всем детям уверенно чувствовать себя в обществе и сохранять при этом богатые культурные ценности кыргызского народа.

В "Акыл Ордо" работают 50 дипломированных педагогов, среди которых 12 - "Отличники образования КР", 8 - награждены Почетной грамотой Министерства образования, 3 - авторы учебников. Это не просто коллектив, а люди, которые выбрали путь служения детям, несмотря на трудности, и делают это с любовью и преданностью своему делу.

Школа шагает в ногу со временем, выпуская учеников, которые успешно продолжают образование как в вузах Кыргызстана, так и за рубежом.

Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет директора учебного заведения Наталью Николаевну Авдееву и весь педагогический коллектив УВК "Акыл Ордо" с профессиональным праздником - Днем учителя!

Пусть в вашем сердце всегда живет вдохновение, а каждый день будет наполнен улыбками детей и гордостью за их успехи. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения, творческих сил и благодарных учеников!