В Кыргызстане 2028 год объявлен годом Чингиза Айтматова

Президент Садыр Жапаров подписал указ об объявлении 2028 года Годом Чингиза Айтматова, приуроченный к 100-летию выдающегося писателя Чингиза Айтматова.

Согласно указу главы государства, в 2028 году на национальном и международном уровнях будут проводиться различные культурные, научные и литературные мероприятия. Эти мероприятия будут направлены на прославление творческого наследия великого писателя, а также на широкое распространение его гуманистических идей среди молодого поколения.

По информации пресс-службы президента, правительством будет создана государственная комиссия по подготовке и проведению юбилея Айтматова.

Чингиз Айтматов-выдающийся писатель, прославивший кыргызский народ и культуру в мировой литературе. Его работы были переведены более чем на 170 языков и получили высокую оценку в разных странах мира. В 2028 году исполняется 100 лет со дня рождения великого писателя.