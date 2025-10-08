Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 102.00 - 102.95

В Кыргызстане 2028 год объявлен годом Чингиза Айтматова

62  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал указ об объявлении 2028 года Годом Чингиза Айтматова, приуроченный к 100-летию выдающегося писателя Чингиза Айтматова.

Согласно указу главы государства, в 2028 году на национальном и международном уровнях будут проводиться различные культурные, научные и литературные мероприятия. Эти мероприятия будут направлены на прославление творческого наследия великого писателя, а также на широкое распространение его гуманистических идей среди молодого поколения.

По информации пресс-службы президента, правительством будет создана государственная комиссия по подготовке и проведению юбилея Айтматова.

Чингиз Айтматов-выдающийся писатель, прославивший кыргызский народ и культуру в мировой литературе. Его работы были переведены более чем на 170 языков и получили высокую оценку в разных странах мира. В 2028 году исполняется 100 лет со дня рождения великого писателя.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451291
Теги:
Садыр Жапаров, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  