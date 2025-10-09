Алишер Шукуров: Природа не признаёт государственных границ

На фоне глобального продовольственного дефицита, сбоев в транспортно-логистических цепочках, геополитических кризисов и изменения климата вопрос укрепления сотрудничества в сфере сельского хозяйства в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) приобретает особую актуальность. Об этом пишет в своей статье пишет заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Алишер Шукуров.

"В последние годы нарушения поставок семян, зерна и топлива в разных регионах мира создали серьёзные риски для продовольственной безопасности. В таких условиях тесное взаимодействие стран СНГ в аграрной сфере - через взаимные поставки продукции, обмен технологиями и координацию действий - может стать ключом к обеспечению продовольственной независимости региона.

В октябре 2023 года в Астане состоялась конференция по вопросам продовольственной безопасности СНГ, на которой участники подтвердили приверженность идее тесного сотрудничества в этом направлении.

Следует отметить, что за последние 30 лет страны СНГ реализовали ряд совместных проектов в аграрной сфере, включая создание механизмов управления продовольственными резервами и оказание взаимной помощи в области техники и семенного материала.

Однако исторический анализ показывает, что, несмотря на накопленный опыт и определённые достижения, процесс интеграции всё ещё далёк от завершения. Во многих областях отсутствует полная координация: например, различаются системы сертификации и стандарты качества агропродукции, а единый рынок пока не сформирован.

Поэтому в последние годы возникла необходимость пересмотра прежних соглашений с учётом новых реалий. Так, в сентябре 2025 года в Душанбе на заседании Аграрно-промышленного совета СНГ обсуждалась обновлённая редакция Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, изначально подписанного 29 марта 1993 года.

Представитель Беларуси подчеркнул, что этот документ имеет важное значение для укрепления традиционных торгово-экономических связей между странами СНГ и эффективного удовлетворения потребностей общего аграрного рынка. Проект обновлённого соглашения был одобрен в предварительном порядке, и работа по его доработке и внедрению продолжается.

Тем самым страны СНГ демонстрируют стремление перейти на новый этап аграрной интеграции, опираясь на накопленный исторический опыт и современные вызовы.

Продовольственная безопасность - в центре стратегической интеграции

Обеспечение продовольственной безопасности в пространстве СНГ стало одним из ключевых приоритетов интеграционного развития. Крупнейшие страны региона обладают разными возможностями в этой сфере: Россия и Казахстан входят в число ведущих мировых экспортёров зерна и стабильно обеспечивают соседние государства такими базовыми продуктами, как пшеница и рис.

Беларусь занимает сильные позиции в поставках молочной и мясной продукции, отличаясь высокой эффективностью пищевой промышленности. Узбекистан, в свою очередь, стал лидером по выращиванию и экспорту фруктов и овощей, одновременно развивая переработку сельхозпродукции.

Однако многие страны СНГ по-прежнему зависят от внешних поставок зерна и энергетических ресурсов, что подчёркивает жизненно важное значение взаимной торговли для повышения уровня продовольственной безопасности каждой страны.

Как отмечают эксперты Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уровень самообеспеченности продовольствием среди его участников достаточно высок, а углубление интеграции в аграрной сфере создаёт возможности для повышения урожайности и расширения взаимных поставок.

Иными словами, благодаря региональной кооперации можно наладить эффективное перераспределение продовольственных ресурсов - из стран, где наблюдается избыток, в те, где ощущается нехватка, обеспечивая стабильность снабжения по всему пространству СНГ.

Страны Содружества стремятся институционально согласовать свои стратегические действия в этом направлении. Так, 13 октября 2023 года на заседании Совета глав государств СНГ президент Узбекистана выдвинул инициативу по разработке Программы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере продовольственной безопасности. На основе этого предложения Министерство сельского хозяйства Узбекистана подготовило проект "Программы сотрудничества стран СНГ по обеспечению продовольственной безопасности" и план совместных мероприятий по её реализации, представив их на рассмотрение Содружества.

Программа охватывает широкий круг актуальных задач: борьбу с сокращением посевных площадей и снижением производительности сельского хозяйства, уменьшение зависимости от импорта продовольствия и стабилизацию цен, совместную оценку рисков продовольственной независимости для каждой страны.

Кроме того, документ предусматривает взаимодействие по 11 приоритетным направлениям - от координации международной торговли продуктами питания и подготовки кадров в сельском хозяйстве до адаптации к изменению климата. В нём также выделены восемь форм сотрудничества: от оказания многосторонней технической помощи и реализации региональных инвестиционных проектов до обмена семенными фондами.

Представители стран СНГ высоко оценили данный проект, подчеркнув, что его скорейшее принятие имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности региона. Подобные долгосрочные концепции, которые уже называют условным названием "Концепция продовольственной безопасности СНГ - 2030", могут стать своего рода дорожной картой устойчивого продовольственного развития Содружества на ближайшие годы.

Разумеется, на пути углубления продовольственной интеграции сохраняются и серьёзные вызовы. Прежде всего, ограничения в транспортно-логистической инфраструктуре затрудняют свободное движение продовольственных товаров. Например, на отдельных пограничных пунктах оформление грузов занимает слишком много времени, а нехватка современных холодильных складов препятствует своевременной доставке скоропортящихся продуктов.

Чтобы устранить такие барьеры, в рамках СНГ и ЕАЭС обсуждается инициатива создания Евразийской товаропроводящей сети - системы распределения агропромышленных компаний. Проект предусматривает формирование сети крупных оптово-распределительных центров и транспортных коридоров, связывающих страны Содружества через единую цифровую платформу, а также гармонизацию законодательства в сфере продовольственной логистики.

Эта инициатива предполагает создание открытой и интегрированной системы, охватывающей весь логистический цикл - от производителя до конечного розничного рынка, - с единым электронным банком данных. В перспективе такая инфраструктура способна стать фундаментом для устойчивого и взаимосвязанного продовольственного пространства СНГ.

Научно-технологическая интеграция и инновации

Интеграция в аграрной сфере не должна ограничиваться только обменом продукцией - она также охватывает научно-технологическое сотрудничество. В рамках СНГ развитие партнёрских связей между научно-исследовательскими институтами, аграрными университетами и инновационными платформами создаёт возможности для обмена знаниями и технологиями.

В последние годы всё большее распространение получают концепция "умного сельского хозяйства" (smart agro), технологии агро-IoT (Интернета вещей), цифровая мелиорация и современные программные решения для управления кластерами.

Например, в Казахстане отмечается активная подготовка к технологическому прорыву - от внедрения "умных ферм" до создания международных агрокластеров. Подобные решения smart agriculture уже проходят испытания в различных странах СНГ, и в будущем существует потенциал объединения их в единую экосистему.

Особого внимания заслуживает опыт Узбекистана по цифровизации аграрного сектора. Созданная в стране Agroplatforma - это единая информационная система, направленная на полную цифровую трансформацию сельского хозяйства. С её помощью все этапы агротехнических работ - от посева до сбора урожая - фиксируются в электронной форме, что позволяет отказаться от бумажного документооборота.

Платформа обеспечивает возможность заключения электронных контрактов между фермерами и кластерами, выдачи льготных кредитов, страхования рисков, лизинга техники, а также заключения фьючерсных и форвардных договоров на урожай. Система интегрирована с базами данных коммерческих банков, страховых компаний, кадастровых, налоговых и юридических органов, а также с платформой электронного правительства.

Таким образом, Agroplatforma обеспечивает беспрерывный обмен аграрными данными внутри страны, а в перспективе - может быть объединена с аналогичными системами других государств СНГ, что позволит создать настоящий "цифровой агрокосмос" - единое региональное агроинформационное пространство.

Ярким примером практической интеграции является сотрудничество научных учреждений в формате совместных лабораторий и исследовательских проектов. Поскольку климатические условия стран СНГ во многом схожи, новые сорта и технологии, разработанные в одной стране, часто показывают отличные результаты и в соседних государствах. Поэтому сотрудничество в области селекции, семеноводства, биоудобрений и передовых агротехнологий особенно важно.

В мае 2024 года Научно-исследовательский институт овощеводства, бахчеводства и картофелеводства Узбекистана реализовал в Нарынской области Кыргызстана проект по испытанию узбекских сортов картофеля. На площади 2 гектара были высажены семенные сорта "Пском" и "Боғизағон", урожайность которых к сентябрю достигла соответственно 35,6 и 36,4 тонны с гектара - результат, ставший показателем успешного научного сотрудничества.

В 2025 году узбекская сторона совместно с Кыргызским научно-исследовательским институтом земледелия планирует испытать ещё пять новых сортов мини-клубней на экспериментальных участках Кыргызстана. Эта работа направлена на создание высокоурожайных сортов, адаптированных к региональным почвенно-климатическим условиям.

Кроме того, между Узбекистаном и Беларусью налажено партнёрство в области семенного картофелеводства. В начале 2024 года Научно-практический центр Академии наук Беларуси поставил в Узбекистан около 20 тонн элитных сортов картофеля, которые успешно прошли испытания. В узбекских лабораториях эти сорта размножаются методом in-vitro, а в дальнейшем планируется совместное испытание новых сортов, предназначенных для производства чипсов и картофеля фри. Такое сотрудничество взаимовыгодно: одна сторона получает доступ к новым рынкам, другая - к урожайным и климатоустойчивым сортам.

Перспективным направлением также является создание совместных лабораторий по генетической селекции, разработке биоудобрений и выведению климатически устойчивых сортов. В 2024 году в рамках узбекско-белорусского партнёрства под Ташкентом началось создание плантации голубики и экспериментального питомника. Совместно с белорусским фермерским хозяйством "Ягодка" на площади 9 гектаров высажено 35 тысяч саженцев голубики. Проект предусматривает повышение квалификации узбекских специалистов и создание лаборатории по выращиванию саженцев методом in-vitro в Институте садоводства имени академика Махмуда Мирзаева. Эти примеры наглядно демонстрируют реальную эффективность интеграции науки и производства.

Стоит отметить, что страны СНГ активно участвуют и в международных инновационных инициативах, внедряя технологии, соответствующие региональным интересам. Узбекистан поддержал программу МАГАТЭ и ФАО "Atoms4Food" ("Атомы для продовольствия"), направленную на использование ядерных технологий в сельском хозяйстве для повышения урожайности и выведения новых сортов.

Кроме того, в рамках совместного узбекско-индийского проекта "Atom for Food" проводятся эксперименты по улучшению семенного материала с помощью технологий радиационной обработки. Подобные передовые подходы способны вызвать настоящую революцию в сельском хозяйстве - создавая устойчивые к болезням сорта и эффективные системы питания растений.

Разумеется, для того чтобы инновационные решения быстрее внедрялись в практику, необходимо их масштабное внедрение и финансирование. Страны СНГ могут рассмотреть создание специальных агроинновационных фондов и привлечение венчурных инвестиций для поддержки таких проектов.

Таким образом, интегрированный научно-технический потенциал становится залогом будущего устойчивого развития аграрного сектора СНГ и его перехода к новому уровню технологического прогресса.

Торгово-инвестиционное сотрудничество между странами СНГ

Расширение взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и увеличение инвестиций в агропромышленный комплекс - это экономическая основа интеграции в рамках СНГ. За последние пять лет объём взаимного обмена аграрной продукцией между странами Содружества значительно вырос: государства стали более открытыми для рынков друг друга, заключено множество новых контрактов.

По статистическим данным, в 2017–2022 годах экспорт сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в страны ЕАЭС неуклонно рос. Особенно высокие показатели достигнуты по экспорту фруктов и овощей: как отмечают российские аналитики, Узбекистан сегодня поставляет на рынок ЕАЭС всё - от мебели до тепличных томатов.

В то же время ежегодно в Узбекистан из России и Казахстана импортируется несколько миллионов тонн зерна, что помогает покрывать внутренние потребности страны. Беларусь, со своей стороны, стабильно поставляет странам СНГ мясную и молочную продукцию, обеспечивая устойчивый спрос. Такая взаимодополняемость способствует сохранению высоких темпов внутренней торговли в регионе.

В 2023 году белорусская группа компаний Servolux начала реализацию крупного проекта в Ташкентской области - птицеводческого кластера общей стоимостью $150 млн. В рамках проекта в свободной экономической зоне "Ангрен" на площади 10 гектаров планируется построить комбикормовый завод и 84 птицефабрики с общей мощностью 150 тыс. тонн мяса в год. Проект предусматривает создание 600 новых рабочих мест и экспорт продукции не только на внутренний, но и на центральноазиатские рынки.

Финансирование осуществляется за счёт кредита Евразийского банка развития, а правительство выделило более 60 гектаров земли. Такие транснациональные кластеры укрепляют инвестиционные связи между странами СНГ, создавая условия, при которых предприятие одной страны использует сырьевые ресурсы и рынки другой.

Активно развивается и узбекско-казахстанское сотрудничество. В Костанайской области реализуется совместный проект по выращиванию пшеницы и подсолнечника на 34,4 тыс. гектаров общей стоимостью 30 млн долларов. В проекте участвуют узбекские компании "Яггар", "Мухаббат Оловуддин Аттор", "Нишон Кластер" и казахстанская "Агрофирма Карқин". Этот пример наглядно демонстрирует успешное объединение почвенных ресурсов и инвестиций двух братских стран.

Кроме того, в Сырдарьинской области при участии турецких инвесторов реализуется проект по строительству завода по глубокой переработке 1 млн тонн зерна стоимостью $100 млн, который также планируется реализовать в партнёрстве с казахстанской стороной. В Туркестанской области Казахстана начато строительство двухэтапного комплекса по откорму 20 тыс. голов крупного рогатого скота и переработке мяса (стоимостью $8 млн). На данный момент уже содержится 4 тыс. голов, а инфраструктура для оставшихся 6 тыс. находится в стадии возведения.

Сотрудничество охватывает и шёлковую отрасль: в рамках совместных инициатив из Узбекистана в Туркестанскую область Казахстана поставлено 300 тыс. саженцев тутового дерева, высаженных на 40 гектарах. В случае выделения дополнительных 300 гектаров планируется поставка ещё 5 млн саженцев. В проекте участвуют Ассоциация "Қазақ жипек" и Комитет по шелководству Узбекистана. Эти инициативы демонстрируют, что узбекско-казахстанские аграрные отношения выходят на новый уровень - в форме кластеров и кооперации.

Нарастает сотрудничество и с более компактной страной региона - Кыргызстаном. Помимо упомянутого проекта по выращиванию картофеля, в Андижанской области построен завод по переработке семян сельскохозяйственных культур, реализованный в партнёрстве Узбекистана и Кыргызстана. Хотя его стоимость сравнительно невелика - $600 тыс., проект имеет важное значение. Его инициаторами стали хозяйства "Муҳаммад Турсунобод даласи" (Узбекистан) и "Дўстлик Ипак йўли" (Кыргызстан).

В 2024 году узбекская сторона построила на 1 гектаре производственные здания, установила современное оборудование из Китая, и уже в начале 2025 года предприятие официально начало работу.

Завод занимается подготовкой семенного материала хлопка, кукурузы и других культур в соответствии с международными стандартами, с перспективой выхода на рынки Кыргызстана и соседних стран. Подобные инвестиционные проекты способствуют развитию межрегиональной промышленной кооперации и приносят взаимную выгоду фермерам обеих стран.

Факторы изменения климата и экологической безопасности

Ещё одно ключевое направление аграрной интеграции в Центральной Азии и на Кавказе - это совместная адаптация к изменению климата и обеспечение экологической безопасности. Из-за климатических изменений в последние годы резко обострились проблемы распределения водных ресурсов и угрозы опустынивания. В частности, в бассейнах рек Амударья и Сырдарья вопрос вододеления между странами верхнего течения (Кыргызстан, Таджикистан) и нижнего течения (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан) становится всё более актуальным.

Сезонные засухи и ускоренное таяние ледников нарушают ирригационные режимы, создавая риск дефицита воды для сельского хозяйства.

Решение этой проблемы возможно только при совместных действиях - совершенствовании соглашений о рациональном использовании трансграничных водных ресурсов, повсеместном внедрении водосберегающих технологий, а также развитии рыночных механизмов водопользования (квотирование, плата за воду и др.).

Для повышения устойчивости к последствиям климатических изменений важно интегрировать принципы "зелёной экономики" в аграрную политику. Особое значение здесь имеет внедрение возобновляемых источников энергии и экологически чистых технологий в сельское хозяйство.

Так, во многих странах СНГ реализуются проекты по электрификации сельских хозяйств за счёт солнечной и ветровой энергии. Существуют успешные примеры использования солнечных панелей для питания водяных насосов, обеспечивающих ирригацию в засушливых районах, а также проектов по установке биогазовых установок для переработки отходов животноводческих ферм в энергию.

Например, в Казахстане действует государственная программа по поощрению использования биоэнергии в сельском хозяйстве - фермерам предоставляются субсидии на установку биогазовых систем китайского производства. Это не только создаёт дополнительный источник энергии, но и снижает уровень загрязнения окружающей среды.

В повестку СНГ также всё активнее входит экологическая сертификация и развитие органического сельского хозяйства. В частности, Узбекистан ускоренно переходит на "зелёные" стандарты: создана правовая база для внедрения международных систем сертификации GLOBALG.A.P., Organic EU и других. В 2021 году была разработана система добровольной сертификации органической продукции.

Уже сегодня узбекские производители получают европейские органические марки на такие экспортные товары, как миндаль, фисташки, гранаты и др.

Аналогичные процессы происходят и в других странах СНГ - например, Казахстан в рамках ЕАЭС добился взаимного признания сертификатов органической продукции. Развитие рынка экологически чистых продуктов одновременно укрепляет здоровье населения, экспортный потенциал и способствует сохранению почв и водных ресурсов.

Расширяется сотрудничество и в области борьбы с опустыниванием. Хорошо известно, что высыхание Аральского моря стало одной из крупнейших экологических катастроф региона. Сегодня по инициативе Узбекистана на высохшем дне бывшего моря осуществляется масштабный проект по созданию "зелёного покрова" - высадке деревьев и кустарников, что позволяет уменьшить пылевые бури и стабилизировать экосистему. В рамках национальной программы "Яшил макон" (Зелёное пространство) Узбекистан поставил цель - высадить 1 миллиард саженцев за пять лет.

На уровне СНГ планируется поддержать эту инициативу и привлечь к ней другие государства. Так, на саммите СНГ в 2023 году президент Шавкат Мирзиёев предложил идею создания регионального "зелёного пояса", который охватит Центральную Азию. Реализация этой идеи станет важным вкладом в борьбу с опустыниванием и укрепление экологической устойчивости региона.

Участие Узбекистана в интеграционных процессах

В последние годы Узбекистан значительно активизировал своё участие и влияние в аграрных инициативах СНГ. С 2017 года во внешней политике страны особое внимание уделяется региональному сотрудничеству, и республика всё чаще выступает инициатором или активным участником многосторонних проектов в рамках СНГ. В частности, Узбекистан сыграл ключевую роль в разработке программы СНГ по обеспечению продовольственной безопасности, о которой упоминалось выше.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства Узбекистана выразило готовность поделиться опытом внедрения цифровых решений, таких как инновационная платформа Agroplatforma, с партнёрами по СНГ. В ближайшее время в Ташкенте планируется проведение семинаров и тренингов для представителей стран СНГ по вопросам цифровизации сельского хозяйства. Таким образом, Узбекистан выступает флагманом аграрной цифровизации в регионе и вносит ощутимый вклад в углубление интеграционных процессов.

Внутри страны также реализуются масштабные реформы, направленные на модернизацию сельского хозяйства и его адаптацию к международным стандартам. В Самаркандской, Хорезмской, Кашкадарьинской и Ферганской областях внедрена кластерная модель ведения агробизнеса. В её рамках объединённые хозяйствующие субъекты берут на себя полный производственный цикл - от выращивания сельхозпродукции до переработки и экспорта.

Так, самаркандские кластеры по производству фруктов и овощей уже сегодня напрямую экспортируют свою продукцию на рынки России и Казахстана - это реальный пример эффективной интеграции. Хорезмский рыбоводческий кластер наладил экспорт в Кыргызстан и Афганистан, а текстильные и хлопково-перерабатывающие кластеры Кашкадарьи и Ферганы не только обеспечивают внутренние потребности, но и активно наращивают поставки сушёных фруктов и текстиля в страны СНГ. Благодаря кластерной системе Узбекистан всё глубже встраивается в агропромышленную кооперацию СНГ, а выпускаемая продукция легче проходит сертификацию и получает доступ к новым экспортным рынкам.

Что касается экспортных показателей, Узбекистан в последние годы демонстрирует стремительный рост поставок сельхозпродукции. Сегодня фрукты, овощи, бахчевые культуры и сухофрукты узбекского происхождения заняли прочное место на рынках СНГ. Продукция республики всё чаще встречается на прилавках России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, что свидетельствует о гибкости и адаптивности страны к рыночной конъюнктуре.

Отдельного внимания заслуживает растущий экспорт сертифицированных по стандарту "халал" мясных и переработанных продуктов - спрос на такую продукцию особенно высок в Казахстане, Кыргызстане и в российских регионах с мусульманским населением. Параллельно Узбекистан делает шаги в направлении соответствия органическим и евразийским стандартам качества.

В 2022 году группа узбекских фермеров получила международную органическую сертификацию и начала экспортировать фрукты на рынки Европы. Кроме того, страна активно приближает свои национальные стандарты к требованиям ЕАЭС, что упрощает выход узбекских товаров на рынок Содружества, даже несмотря на то, что республика пока не является членом Евразийского экономического союза.

Подводя итог, можно сказать, что в вопросах смягчения последствий изменения климата, экологической устойчивости, развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности интеграция становится общей судьбой стран СНГ. Ведь природа не признаёт государственных границ: дефицит воды, загрязнение воздуха или деградация земель - это проблемы, которые затрагивают весь регион.

Поэтому только совместные усилия - от строительства гидротехнических сооружений до масштабных программ по облесению - способны обеспечить устойчивое и безопасное будущее для всех государств Содружества.