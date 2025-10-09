В Москве прошло заседание стран Московского формата по Афганистану

В Москве состоялось седьмое заседание стран-участниц Московского формата консультаций по Афганистану на уровне специальных представителей и старших должностных лиц. В мероприятии приняли участие представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве гостей присутствовала делегация из Белоруссии.

Впервые в истории формата в заседании участвовала афганская делегация во главе с министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки, что придало встрече особое значение.

Стороны подтвердили поддержку становления Афганистана как независимого, единого и мирного государства, а также подчеркнули необходимость развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Афганистаном, странами региона и международным сообществом.

Участники выразили заинтересованность в реализации региональных экономических проектов с участием Афганистана и содействии устойчивому развитию страны в сферах здравоохранения, борьбы с бедностью, сельского хозяйства и предотвращения стихийных бедствий.

Особое внимание было уделено вопросам гуманитарной помощи афганскому народу. Участники призвали международное сообщество активизировать предоставление чрезвычайной помощи, отметив недопустимость её политизации.

Также стороны выступили за укрепление сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом на двустороннем и многостороннем уровнях, подчеркнув, что афганская территория не должна использоваться для создания угроз безопасности соседним странам и всему региону.

В заявлении отмечается, что терроризм остаётся одной из самых серьёзных угроз для безопасности Афганистана, региона и мира. Участники подчеркнули важную роль региональных площадок в обеспечении стабильности и призвали страны, "несущие основную ответственность за нынешнее бедственное положение в Афганистане", добросовестно выполнять свои обязательства по восстановлению и развитию страны.