Министр иностранных дел КР проведёт двусторонние переговоры в Словении

- Назгуль Абдыразакова
15–16 октября министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев совершит официальный визит в Республику Словения по приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел Тани Файон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, на которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.

Кроме того, стороны намерены подписать ряд двусторонних документов, направленных на укрепление сотрудничества между Кыргызстаном и Словенией.


