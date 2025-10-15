Погода
В Аламудунском районе расследуют крупное мошенничество с авто

Сотрудниками милиции Аламудунского района задержаны лица, подозреваемые в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, с декабря 2023 года по июль 2024 года граждане Б.Р., М.А. и иные лица вошли в доверие гражданке И.Т. и обманным путём, под предлогом приобретения автомашин марок "KIA Stinger", "BMW X5" и "KIA K5", завладели указанными транспортными средствами, принадлежащими заявителю.

Автомобили были оценены на общую сумму 81 000 долларов. Мошенники обещали произвести оплату в установленный срок, однако оплатив лишь 14 500 долларов США, скрылись в неизвестном направлении, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 66 500 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны гражданин М.А. 1993 года рождения и гражданка Т.В. 1988 года рождения, которые были водворены в ИВС.

Следствие продолжается, по итогам которого будет дана юридическая оценка согласно норм закона. Кроме того, сотрудники милиции проверяют причастность данных лиц к аналогичным преступлениям, совершенным на территории других районов Чуйской области.


