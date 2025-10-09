Погода
В КФБ стартовал первый в истории страны курс подготовки тренеров AFC "PRO"

127  0
- Самуэль Деди Ирие
В офисе Кыргызского футбольного союза (КФБ) стартовал первый в истории страны курс подготовки тренеров по лицензии AFC "PRO", сообщает пресс-служба КФБ. Эта лицензия является высшей тренерской категорией в Азии.

На церемонии открытия присутствовал генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков, который отметил высокий спрос на квалифицированных тренеров в стране и подчеркнул важность проведения курса для отечественных специалистов.

Главным инструктором курса стал технический директор КФБ и обладатель UEFA "PRO" Дайнис Казакевич, ему помогают эксперты Анарбек Ормомбеков, Светлана Кашуба и Мирлан Эшенов, передающие участникам ценные знания.

В обучении участвуют 16 ведущих специалистов страны, для которых обязательным условием была наличие лицензии AFC "A".


URL: https://www.vb.kg/451308
Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
