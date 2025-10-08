Погода
На саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+

- Светлана Лаптева
В ходе саммита "Центральная Азия - Россия", который пройдет в Душанбе с 8 по 10 октября, участники обсудят вопрос об учреждении нового формата СНГ+, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Этот формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ", - сказал он и добавил, что подобные формы часто используют в региональных организациях. В качестве примера Ушаков привел ШОС+ (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС+.

Еще один "очень важный" вопрос - о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Соответствующее решение Совета глав государств - членов ШОС было принято 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь, напомнил Ушаков.

Среди участников саммита - президент России Владимир Путин и президенты пяти центральноазиатских стран - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Россию представит также делегация более чем из 20 человек, в том числе два вице-премьера - Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, а также министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев и другие.

Стороны планируют также обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества России и государств Центральной Азии в шестистороннем формате в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях.

"Особое внимание будет уделено задачам обеспечения региональной безопасности с учетом ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке", - сказал Ушаков.

Источник: РБК


Теги:
Владимир Путин, СНГ, Таджикистан
