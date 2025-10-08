Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 102.00 - 102.95

Мэр Бишкека: Казбек Эргешов сам был депутатом, и что он сделал для народа?

94  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал словесную перепалку между главой Муниципальной инспекции Мирланом Таалайбековым и депутатом Бишкекского городского кенеша Эргешовым Казыбеком. Об этом он сообщил в прямом эфире Биринчи радио.

По словам градоначальника, накануне на заседании горкенеша действительно состоялась жесткая дискуссия вокруг работы Муниципальной инспекции.

"Я не был против заслушивания отчета инспекции. Да, руководитель там новый, но он владеет всей необходимой информацией. Однако некоторые депутаты использовали обсуждение в личных целях, руководствуясь желанием свести счеты за прежние обиды. Думаю, это не делает им чести", - сказал Джунушалиев.

Он добавил, что отношения между мэрией и депутатами в целом остаются конструктивными. "Мы совместно разрабатываем решения и ведем работу. Казбек Эргешов сам был депутатом трех созывов, и что он сделал для народа? Можно критиковать, но при этом нужно и самому работать", - подчеркнул мэр.

Айбек Джунушалиев также отметил, что за последние три месяца Муниципальная инспекция провела значительную работу: была устранена стихийная торговля на рынках "Орто-Сай", "Аламедин" и "Ошский".

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451316
Теги:
Бишкекский горкенеш, убийство, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  