Мэр Бишкека: Казбек Эргешов сам был депутатом, и что он сделал для народа?

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал словесную перепалку между главой Муниципальной инспекции Мирланом Таалайбековым и депутатом Бишкекского городского кенеша Эргешовым Казыбеком. Об этом он сообщил в прямом эфире Биринчи радио.

По словам градоначальника, накануне на заседании горкенеша действительно состоялась жесткая дискуссия вокруг работы Муниципальной инспекции.

"Я не был против заслушивания отчета инспекции. Да, руководитель там новый, но он владеет всей необходимой информацией. Однако некоторые депутаты использовали обсуждение в личных целях, руководствуясь желанием свести счеты за прежние обиды. Думаю, это не делает им чести", - сказал Джунушалиев.

Он добавил, что отношения между мэрией и депутатами в целом остаются конструктивными. "Мы совместно разрабатываем решения и ведем работу. Казбек Эргешов сам был депутатом трех созывов, и что он сделал для народа? Можно критиковать, но при этом нужно и самому работать", - подчеркнул мэр.

Айбек Джунушалиев также отметил, что за последние три месяца Муниципальная инспекция провела значительную работу: была устранена стихийная торговля на рынках "Орто-Сай", "Аламедин" и "Ошский".

Источник: Кабар