В Кара-Балте задержан подозреваемый в убийстве бездомного мужчины

В городе Кара-Балта задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 6 сентября 2025 года около 07:30 в заброшенном доме по улице Лермонтова было обнаружено тело 48-летнего гражданина С.М. с признаками насильственной смерти.

Следствие установило, что погибший не имел постоянного места жительства и проживал в этом доме. Накануне он распивал спиртные напитки с неустановленным мужчиной азиатской внешности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого - 33-летнего гражданина К.А., ранее судимого за аналогичное преступление. Мужчина водворён в ИВС.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики - "Причинение тяжкого вреда здоровью". Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, следствие продолжается.


