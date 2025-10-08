В Кыргызстане появится налоговая "полиция"

Государственная налоговая служба вынесла на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров "О внесении изменений в некоторые решения Правительства КР в сфере регулирования функций органов налоговой службы, обладающих статусом правоохранительного органа", передает ИА "Кабар".
Инициатива направлена на приведение действующих подзаконных актов в соответствие с нормами Налогового кодекса и закона "О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики". Проект также создаёт правовую основу для деятельности подразделения ГНС, которое будет наделено функциями органа дознания и займется досудебным производством по налоговым делам.
Предлагается сформировать Управление по борьбе с налоговыми преступлениями в структуре ГНС, охватывающее Бишкек, Северный и Южный регионы. Это подразделение получит статус правоохранительного органа и будет специализироваться на выявлении, предупреждении и пресечении нарушений в налоговой сфере, включая преступления, предусмотренные главой 31 Уголовного кодекса КР.
Остальные подразделения налоговой службы сохранят гражданский статус и продолжат выполнять административные функции.
Новое подразделение будет отвечать за:
выявление схем уклонения от уплаты налогов;
борьбу с контрабандой подакцизных товаров и незаконным оборотом продукции без акцизных марок;
проведение оперативно-аналитических мероприятий;
взаимодействие с правоохранительными и таможенными структурами;
документирование и передачу материалов в следственные органы.
Создание специализированного органа, по мнению разработчиков, позволит повысить уровень защиты финансовой и экономической безопасности государства.
В проекте подчеркивается, что только сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями будут обладать статусом правоохранительных органов и соответствующими гарантиями, предусмотренными законом "О прохождении службы в правоохранительных органах".
При этом уполномоченный налоговый орган сохранит статус гражданской службы, но будет участвовать в обучении и назначении кадров нового подразделения.
Разработчики рассматривают три возможных варианта:
Принятие проекта - позволит урегулировать правовой статус и деятельность органов ГНС в соответствии с требованиями Налогового и Уголовно-процессуального кодексов.
Сохранение текущего положения - приведет к правовым пробелам и осложнит применение налогового законодательства.
Отказ от принятия - повлечет аналогичные негативные последствия, включая ослабление налогового контроля и рост правовой неопределенности.