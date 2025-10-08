В Кыргызстане появится налоговая "полиция"

Государственная налоговая служба вынесла на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров "О внесении изменений в некоторые решения Правительства КР в сфере регулирования функций органов налоговой службы, обладающих статусом правоохранительного органа", передает ИА "Кабар".

Инициатива направлена на приведение действующих подзаконных актов в соответствие с нормами Налогового кодекса и закона "О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики". Проект также создаёт правовую основу для деятельности подразделения ГНС, которое будет наделено функциями органа дознания и займется досудебным производством по налоговым делам.

Предлагается сформировать Управление по борьбе с налоговыми преступлениями в структуре ГНС, охватывающее Бишкек, Северный и Южный регионы. Это подразделение получит статус правоохранительного органа и будет специализироваться на выявлении, предупреждении и пресечении нарушений в налоговой сфере, включая преступления, предусмотренные главой 31 Уголовного кодекса КР.

Остальные подразделения налоговой службы сохранят гражданский статус и продолжат выполнять административные функции.

Новое подразделение будет отвечать за:

выявление схем уклонения от уплаты налогов;

борьбу с контрабандой подакцизных товаров и незаконным оборотом продукции без акцизных марок;

проведение оперативно-аналитических мероприятий;

взаимодействие с правоохранительными и таможенными структурами;

документирование и передачу материалов в следственные органы.

Создание специализированного органа, по мнению разработчиков, позволит повысить уровень защиты финансовой и экономической безопасности государства.

В проекте подчеркивается, что только сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями будут обладать статусом правоохранительных органов и соответствующими гарантиями, предусмотренными законом "О прохождении службы в правоохранительных органах".

При этом уполномоченный налоговый орган сохранит статус гражданской службы, но будет участвовать в обучении и назначении кадров нового подразделения.

Разработчики рассматривают три возможных варианта:

Принятие проекта - позволит урегулировать правовой статус и деятельность органов ГНС в соответствии с требованиями Налогового и Уголовно-процессуального кодексов.

Сохранение текущего положения - приведет к правовым пробелам и осложнит применение налогового законодательства.

Отказ от принятия - повлечет аналогичные негативные последствия, включая ослабление налогового контроля и рост правовой неопределенности.