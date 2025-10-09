Вратарь "Кайрата" получил грант после дебюта в ЛЧ

Вратарь алматинского "Кайрата" Шерхан Калмурза получил ректорский образовательный грант от министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека после своего дебюта в Лиге чемпионов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что 18-летний студент Казахской академии спорта и туризма, обучавшийся на платной основе, получил грант как поощрение и вдохновляющий пример для сверстников. Министерство подчеркнуло, что и далее будет поддерживать талантливую молодежь страны.

Калмурза провел два матча группового этапа Лиги чемпионов против "Спортинга" (1:4) и мадридского "Реала" (0:5). Ранее молодой голкипер был также награжден предпринимателем Улугбеком Шариповым, который подарил ему автомобиль Exeed после игры с "Реалом" в Алматы.