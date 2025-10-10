O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана

O!Bank совместно с казахстанским финтех-лидером Kaspi.kz запустил новый сервис, который позволяет свободно оплачивать покупки в соседней стране – так же удобно, как дома.

Теперь кыргызстанцы могут оплатить товары и услуги в Казахстане прямо в приложении "Мой О!", просто отсканировав Kaspi QR. При этом никакой комиссии – всё как внутри страны.

Кроме того, клиентам O!Bank стали доступны моментальные переводы по номеру телефона на Kaspi.kz – тоже без комиссии.

Для казахстанцев, приезжающих в Кыргызстан, доступна оплата через приложение Kaspi.kz: достаточно отсканировать QR-код кыргызского продавца.

Такая возможность оплаты реализована на базе ELQR – национального стандарта QR-кодов Кыргызстана, разработанного и внедрённого совместно с Межбанковским процессинговым центром.

Новый сервис полностью исключает необходимость носить с собой наличные или банковские карты при поездках между двумя странами.

Всё, что нужно – привычное мобильное приложение: "Мой О!" или Kaspi.kz.

Подробнее: obank.kg. Скачайте суперапп "Мой О!" в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.

ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 года.