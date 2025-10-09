В Казахстане новый посол США

Джули Стаффт утверждена на должность посла США в Казахстане. За нее проголосовали 50 сенаторов, против - 45, сообщает "Казинформ".

Ранее она работала в посольствах США в Молдове, Джибути, России, Эфиопии и Польше, а также занимала руководящие должности в Совете национальной безопасности.

На своей презентации еще в качестве кандидата на пост будущего посла в Казахстане Стаффт заявила:

"Россия нависает над Казахстаном через самую протяженную в мире сухопутную границу, а Китай пытается доминировать в сфере телекоммуникаций и добывающей промышленности. США выгодно, чтобы Казахстан был стабильным, независимым и процветающим. Сейчас большая часть товаров из Казахстана проходит транзитом через Россию, и я бы очень хотела помочь им найти альтернативный маршрут экспорта", - сказала она.