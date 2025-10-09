Погода
В мэрии Бишкека обсудили ход разработки генерального плана города

147  0
- Светлана Лаптева
Под председательством мэра Айбека Джунушалиева состоялось рабочее совещание с директором НИИ ПГ, академиком РААСН Павлом Спириным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В мэрии города Бишкек во встрече также приняли участие заместитель директора НИИ ПГ по проектным работам Ирина Егоровна, заместитель мэра Азамат Кадыров, руководитель аппарата Илияс Колопов и главный архитектор города Медер Кыдырмаев.

Павел Павлович Спирин рассказал о завершении этапа комплексного градостроительного анализа и представил детальный отчет. Для его подготовки были организованы встречи представителей НИИ ПГ с профильными ведомствами, направлено более 200 запросов в различные учреждения, создан специальный сайт проекта и запущены опросы с целью изучения мнения жителей.

Анализ охватил ключевые аспекты жизни города: экономику, занятость населения, земельно-имущественные отношения, экологию, состояние социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Цели развития Бишкека до 2050 года

"Стратегические ориентиры развития Бишкека до 2050 года охватывают ряд ключевых аспектов, направленных на укрепление его столичного статуса. В частности, планируется трансформация города в значимый финансовый и логистический центр Центральной Азии, что предполагает развитие инфраструктуры и повышение его инвестиционной привлекательности. Важнейшим элементом является диверсификация экономики города, что обеспечит его устойчивость к внешним воздействиям и повысит конкурентоспособность на региональном и глобальном уровнях.

Не менее значимыми являются инициативы по созданию комфортной городской среды, что включает в себя не только улучшение жилищных условий, но и развитие общественных пространств, социальной инфраструктуры и системы городского озеленения. Формирование сбалансированной транспортной системы также является приоритетом, поскольку это способствует повышению мобильности населения и улучшению экологической ситуации в городе", - отметил Павел Павлович Спирин.

Мэр города Бишкека подчеркнул важность своевременной работы над проектом, поблагодарив команду разработчиков за эффективное и оперативное выполнение поставленных задач.

Совещание показало системный подход к развитию города и активное взаимодействие городской администрации с разработчиками и жителями в рамках масштабной работы над будущим Бишкека.


Бишкек
