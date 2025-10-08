Я не планировала ничего менять, но потом увидела его…

– Теперь мой номер заканчивается на 777 – выглядит будто пропуск в клуб везучих людей. И знаете, приятно, когда тебя спрашивают: "О, это твой номер? Какой классный!".

Как только предпринимательница Жылдыз увидела этот номер телефона, она поняла – это то, что она давно искала! Это то, что люди запомнят! И взяла свой красивый премиальный номер в О! бесплатно.

Да, бесплатно. Просто подключила тариф "Переходи на О! Комбо" на полгода и выбрала номер, который звучит как музыка.

– Я сначала не поверила, но потом зашла на сайт – и зависла. Среди множества кодов можно найти настоящие сокровища, и глаза разбегаются. Номера, где каждая цифра может что-то значить: день рождения, дата свадьбы, год старта своего дела. Это как подобрать аромат, который подходит только тебе.

А ещё приятно, что тариф "Переходи на О! Комбо" обновили и добавили ещё больше бесплатных опций, из которых можно выбирать по настроению: лично я выбираю сервис "Где ты?", который помогает узнать, добралась ли доча до школы. Вторая моя бесплатная опция – "Яндекс Плюс": мне нравится, что я езжу в комфортном такси по цене эконома и слушаю новый плейлист каждый день.

Есть множество других комбо-опций: дополнительные +40 ГБ интернета, раздача Wi-Fi, 200+ каналов на O!TV, онлайн-кинотеатры Etnomedia, Rizanova, Premier, Start или Wink, безлимит для прослушивания Apple Music, Yandex.Music и Spotify без расхода трафика.

В общем, сочетание красивого номера и удобного тарифа – это как хороший костюм и любимые кеды: комфортно и стильно.

Если давно думали сменить номер – самое время. Я успела ухватить свой только чудом! И да, всё можно сделать онлайн – в пару кликов на o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.