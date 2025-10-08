Молодежные лидеры из КР посетили Москву в рамках проекта "Узнай Россию"

Лидеры молодежных организаций и активисты из семи областей Кыргызстана приняли участие в международном просветительском проекте "Узнай Россию", реализуемом АНО "Евразия".

В рамках программы участники провели пять насыщенных дней в российской столице, познакомившись с культурой, историей и современными достижениями России.

Программа визита включала обзорную экскурсию по Москве с посещением Красной площади, делового центра "Москва-Сити", офиса платформы Добро.РФ, Музея Победы с экспозицией "Подвиг народа", а также театральной постановки "Девчата".

Кроме того, участники посетили обзорную интерактивную экскурсию по мультимедийному пространству Российских студенческих отрядов (РСО), где познакомились с деятельностью молодежных и общественных организаций, реализующих социально значимые инициативы.

Для участников также была организована экскурсия по выставке в национальном центре "Россия", где они погрузились в мир новых технологий, которые реализуются уже сегодня.

В рамках программы также прошли кулинарный мастер-класс, квиз "Узнай Россию" и брейншторм по реализации социальных проектов в Кыргызстане.

Особое внимание участники уделили встрече с председателем АНО "Евразия" и депутатом Государственной Думы Российской Федерации Аленой Аршиновой, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества и перспективы развития молодежных инициатив.

Как отметили участники, поездка позволила расширить кругозор, узнать больше о жизни в современной России и увидеть своими глазами её научно-технический прогресс. По завершении программы всем участникам были вручены сертификаты.

Особенность проекта "Узнай Россию" заключается в том, что он предлагает участникам не заочно, а лично познакомиться со страной, сформировать собственное мнение о её развитии и возможностях. Такие инициативы народной дипломатии, по мнению организаторов, способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами Кыргызстана и России.