Кыргызстан увеличил количество разрешений на грузоперевозки в Китай

С начала 2025 года в Кыргызстане оформлено около 95 тысяч разрешений на автомобильные грузоперевозки в Китай, сообщили в правительстве. Это на 10 тысяч больше, чем за весь 2024 год - рост составил почти 12 процентов.

По прогнозам, к концу года число выданных разрешительных документов может превысить 120 тысяч.

В то же время власти страны приступили к реформе системы выдачи "дозволов", предусматривающей переход на цифровой формат. После внедрения электронных разрешений время оформления документов сократится до двух часов, что значительно упростит процесс для перевозчиков и повысит эффективность международных автоперевозок.