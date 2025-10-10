Погода
$ 87.29 - 87.64
€ 102.00 - 102.95

Китай продолжает наращивать свои торговые отношения со странами ЕАЭС

188  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Логистическая выставка в Алматы собрала более 300 компаний из 20 стран мира. Представители ведущих компаний рассказали LogiStan об изменениях на рынке и вызовах, с которыми столкнётся отрасль в ближайшем будущем.

С какими запросами к вам на выставке подходили люди и о чем спрашивали?

– Екатерина Фрадкина, директор департамента маркетинга АО "ОТЛК ЕРА":

"В первую очередь, конечно, вопросы касались деятельности нашей компании. Также были вопросы в целом о сухопутном транзитном коридоре "Восток-Запад", или, как его иначе называют, Новом Шёлковом Пути, проходящем по территориям Казахстана, России и Беларуси, между Китаем и Европой, на котором мы оперируем.

На этой выставке было много запросов на перевозки зерна из Костаная в Китай. Коллеги, которые работали на ресепшене и вели переговоры, отметили повышенный спрос на это направление".

– Александр Кахидзе, генеральный директор ООО "ФинИнвест":

"Основные вопросы традиционно касаются сервисов и географии перевозок. Посетителей выставки, потенциальных клиентов интересует скорость доставки грузов, возможности наших мультимодальных сервисов. Также мы с удовольствием рассказываем о проектах, которые мы реализуем совместно с казахстанскими коллегами, в том числе о маршруте по доставке контейнеров в полувагонах в направлении Китая через Казахстан".

– Мадина Казбекова, pr-директор Texol Group:

"К стенду группы компаний TEXOL подходили потенциальные клиенты, которые хотели бы приобрести инновационные вагоны/цистерны, производимые на Атырауском вагоностроительном заводе. Большая часть запросов касалась перевозок по территории пространства 1520".

– Софья Ярошенко, ведущий эксперт отдела развития бизнеса и международных отношений компании "СИТЕК Логистика":

"На выставке в Алматы мы разговаривали с представителями разных стран и отраслей. Основной запрос - снижение рисков складской логистики. Это означает уменьшение количества ошибок, уход от человеческого фактора и переход в цифру.

Большая часть вопросов касалась обязательной маркировки товаров, которая активно внедряется в Казахстане. Известно, что на 2026 – 2027 годы установлены новые товарные группы, подлежащие маркировке, и коллеги заранее готовятся работать с этими нововведениями.

Складские процессы напрямую связаны с маркировкой, и должны быть максимально автоматизированы для использования имеющихся пространственных, человеческих и временных ресурсов с максимальной эффективностью".

Чем отличается выставка этого года от предыдущих?

– Екатерина Фрадкина, директор департамента маркетинга АО "ОТЛК ЕРА":

"После снятия пандемийных ограничений и возобновления деятельности, выставка становится масштабнее с каждым годом. Однозначно стало больше представителей компаний из Китая.

Например, в 2021 году выставка занимала лишь один павильон, и среди экспонентов бизнесменов из КНР не было, уже в 2022 году мы увидели коллег из Китая не только в качестве посетителей, некоторые китайские компании приняли участие со стендами.

Прошло немного времени, и сегодня мы видим большое количество китайских компаний и их активность. Для нас это очевидный знак, что Китай продолжает наращивать свои торговые отношения со странами ЕАЭС, железнодорожные перевозки между Китаем и территориями колеи 1520 через Казахстан, а также сам Казахстан - развиваются, максимизируя использование своего потенциала".

– Александр Кахидзе, генеральный директор ООО "ФинИнвест":

"Выставка проводилась уже в 28-ой раз, и с каждым годом её масштабы растут. Казахстан последовательно укрепляет свои позиции как важной части транзитного коридора между Европой и Азией. Вполне логично, что организаторы в этом году уделили данной теме повышенное внимание".

– Мадина Казбекова, pr-директор Texol Group:

"Уровень выставки очень сильно вырос - и в части экспонентов, и в части тем, обсуждаемых на сессиях. Всё-таки чувствуется, что Казахстан становится ключевым транспортно-логистическим хабом, особенно в контексте транзита грузов между Азией и Европой".

– Софья Ярошенко, ведущий эксперт отдела развития бизнеса и международных отношений компании "СИТЕК Логистика":

"Во-первых, выставка вернулась на свою историческую родину - в Алматы. В 2024 году мероприятие перенесли в Астану, и, к сожалению, не все представители бизнеса смогли приехать, чтобы со всеми встретиться, обсудить свои задачи, задать вопросы или просто познакомиться с новыми партнерами. Большое количество участников очень важно для нашей компании. Несмотря на то, что мы работаем из России, мы приезжаем в Казахстан и работаем напрямую с нашими казахстанскими заказчиками.

Поэтому встретиться здесь, на земле наших партнеров, ощутить их чудесное гостеприимство, посмотреть Алматы и увидеть, чем живет бизнес и как развивается - очень важно. В Алматы есть буквально всё: производство, торговля, международные отношения.

Во-вторых, в этом году по ощущениям больше участников. Это мероприятие года для логистов: складской, транспортной, товарной логистики и для сектора оказания услуг".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451336
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  