Китай продолжает наращивать свои торговые отношения со странами ЕАЭС

Логистическая выставка в Алматы собрала более 300 компаний из 20 стран мира. Представители ведущих компаний рассказали LogiStan об изменениях на рынке и вызовах, с которыми столкнётся отрасль в ближайшем будущем.

С какими запросами к вам на выставке подходили люди и о чем спрашивали?

– Екатерина Фрадкина, директор департамента маркетинга АО "ОТЛК ЕРА":

"В первую очередь, конечно, вопросы касались деятельности нашей компании. Также были вопросы в целом о сухопутном транзитном коридоре "Восток-Запад", или, как его иначе называют, Новом Шёлковом Пути, проходящем по территориям Казахстана, России и Беларуси, между Китаем и Европой, на котором мы оперируем.

На этой выставке было много запросов на перевозки зерна из Костаная в Китай. Коллеги, которые работали на ресепшене и вели переговоры, отметили повышенный спрос на это направление".

– Александр Кахидзе, генеральный директор ООО "ФинИнвест":

"Основные вопросы традиционно касаются сервисов и географии перевозок. Посетителей выставки, потенциальных клиентов интересует скорость доставки грузов, возможности наших мультимодальных сервисов. Также мы с удовольствием рассказываем о проектах, которые мы реализуем совместно с казахстанскими коллегами, в том числе о маршруте по доставке контейнеров в полувагонах в направлении Китая через Казахстан".

– Мадина Казбекова, pr-директор Texol Group:

"К стенду группы компаний TEXOL подходили потенциальные клиенты, которые хотели бы приобрести инновационные вагоны/цистерны, производимые на Атырауском вагоностроительном заводе. Большая часть запросов касалась перевозок по территории пространства 1520".

– Софья Ярошенко, ведущий эксперт отдела развития бизнеса и международных отношений компании "СИТЕК Логистика":

"На выставке в Алматы мы разговаривали с представителями разных стран и отраслей. Основной запрос - снижение рисков складской логистики. Это означает уменьшение количества ошибок, уход от человеческого фактора и переход в цифру.

Большая часть вопросов касалась обязательной маркировки товаров, которая активно внедряется в Казахстане. Известно, что на 2026 – 2027 годы установлены новые товарные группы, подлежащие маркировке, и коллеги заранее готовятся работать с этими нововведениями.

Складские процессы напрямую связаны с маркировкой, и должны быть максимально автоматизированы для использования имеющихся пространственных, человеческих и временных ресурсов с максимальной эффективностью".

Чем отличается выставка этого года от предыдущих?

– Екатерина Фрадкина, директор департамента маркетинга АО "ОТЛК ЕРА":

"После снятия пандемийных ограничений и возобновления деятельности, выставка становится масштабнее с каждым годом. Однозначно стало больше представителей компаний из Китая.

Например, в 2021 году выставка занимала лишь один павильон, и среди экспонентов бизнесменов из КНР не было, уже в 2022 году мы увидели коллег из Китая не только в качестве посетителей, некоторые китайские компании приняли участие со стендами.

Прошло немного времени, и сегодня мы видим большое количество китайских компаний и их активность. Для нас это очевидный знак, что Китай продолжает наращивать свои торговые отношения со странами ЕАЭС, железнодорожные перевозки между Китаем и территориями колеи 1520 через Казахстан, а также сам Казахстан - развиваются, максимизируя использование своего потенциала".

– Александр Кахидзе, генеральный директор ООО "ФинИнвест":

"Выставка проводилась уже в 28-ой раз, и с каждым годом её масштабы растут. Казахстан последовательно укрепляет свои позиции как важной части транзитного коридора между Европой и Азией. Вполне логично, что организаторы в этом году уделили данной теме повышенное внимание".

– Мадина Казбекова, pr-директор Texol Group:

"Уровень выставки очень сильно вырос - и в части экспонентов, и в части тем, обсуждаемых на сессиях. Всё-таки чувствуется, что Казахстан становится ключевым транспортно-логистическим хабом, особенно в контексте транзита грузов между Азией и Европой".

– Софья Ярошенко, ведущий эксперт отдела развития бизнеса и международных отношений компании "СИТЕК Логистика":

"Во-первых, выставка вернулась на свою историческую родину - в Алматы. В 2024 году мероприятие перенесли в Астану, и, к сожалению, не все представители бизнеса смогли приехать, чтобы со всеми встретиться, обсудить свои задачи, задать вопросы или просто познакомиться с новыми партнерами. Большое количество участников очень важно для нашей компании. Несмотря на то, что мы работаем из России, мы приезжаем в Казахстан и работаем напрямую с нашими казахстанскими заказчиками.

Поэтому встретиться здесь, на земле наших партнеров, ощутить их чудесное гостеприимство, посмотреть Алматы и увидеть, чем живет бизнес и как развивается - очень важно. В Алматы есть буквально всё: производство, торговля, международные отношения.

Во-вторых, в этом году по ощущениям больше участников. Это мероприятие года для логистов: складской, транспортной, товарной логистики и для сектора оказания услуг".