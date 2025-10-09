Кыргызстан ввел запрет на экспорт нефти за пределы ЕАЭС

Правительство Кыргызстана приняло решение о введении временного запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению, подписанному председателем Кабинета министров, временно приостановлен вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом нефти (код 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (код 2710 ТН ВЭД ЕАЭС). Исключение составляют мазут и печное топливо отечественного производства, выпускаемые на нефтеперерабатывающих заводах страны.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее, 30 сентября, правительство Российской Федерации также продлило запрет на экспорт бензина и установило ограничения на вывоз других видов топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Эти меры в России будут действовать до конца 2025 года и распространяются на всех участников топливного рынка, включая производителей.