Погода
$ 87.32 - 87.68
€ 102.00 - 102.95

Кыргызстан ввел запрет на экспорт нефти за пределы ЕАЭС

102  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Кыргызстана приняло решение о введении временного запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению, подписанному председателем Кабинета министров, временно приостановлен вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом нефти (код 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (код 2710 ТН ВЭД ЕАЭС). Исключение составляют мазут и печное топливо отечественного производства, выпускаемые на нефтеперерабатывающих заводах страны.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее, 30 сентября, правительство Российской Федерации также продлило запрет на экспорт бензина и установило ограничения на вывоз других видов топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Эти меры в России будут действовать до конца 2025 года и распространяются на всех участников топливного рынка, включая производителей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451337
Теги:
нефть, экспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  