В кабмине КР обсудили внедрение электронных паспортов транспортных средств

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросу внедрения системы электронных паспортов транспортных средств.

В ходе совещания заместитель директора по IT-блоку Государственного учреждения "Кызмат" при Управлении делами президента КР Айдиев Нурлан представил подробную информацию о целях проекта, ожидаемых преимуществах для владельцев транспорта и государственных органов, выявленных проблемах и вызовах, а также основных этапах его реализации.

В ходе совещания акцентировали внимание на важности согласования технических решений с законодательством Евразийского экономического Союза, в котором участвует Кыргызская Республика. Была подчеркнута необходимость разработки необходимой нормативно-правовой базы, а также информационного обеспечения регулирующей применение электронных паспортов транспортных средств.

Разработанная система предоставит гражданам возможность получать электронные паспорта на экспортируемые и реэкспортируемые транспортные средства.

Обсуждались также вопросы поэтапного запуска пилотных проектов для апробации технологий и оптимизации рабочих процессов.

По итогам встречи Адылбек Касымалиев дал ряд конкретных поручений профильным государственным органам.