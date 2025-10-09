Погода
Замглавы МЧС: За 9 месяцев в КР от происшествий погибли 243 человека

- Светлана Лаптева
В Кыргызстане за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 10 чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 16 человек (в основном в результате дорожно-транспортных происшествий). Об этом в своем докладе на заседании коллегии МСЧ КР заявил заместитель министра ЧС Акылбек Мазарипов.

Общий материальный ущерб составил 45 млн 580 тыс. сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество чрезвычайных ситуаций сократилось на 92,25%, а размер материального ущерба - на 96%.

В целом по стране зарегистрировано 3 286 происшествий, что на 15% больше, чем в прошлом году. Погибли 243 человека - на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий материальный ущерб составил 1 млрд 551 млн 27 тыс. сомов. Благодаря оперативным действиям спасателей были спасены жизни 342 человек, что на 46,15% больше, чем в прошлом году.

В рамках мер по предупреждению паводков и укреплению дамб, а также водоотводных каналов работы проведены на 216 из 241 запланированного объекта. В результате обеспечена защита 11 128 домохозяйств и 1 697 гектаров сельскохозяйственных угодий. Экономическая эффективность этих мероприятий увеличилась в 68,6 раза.

В области мониторинга и прогнозирования природных процессов было проведено 1 563 исследовательских мероприятия, из которых 798 касались паводков и наводнений (51% от общего числа), а 245 - процессов оползней.

По итогам исследований подготовлено 1 039 заключений, направлено 395 официальных уведомлений в адрес государственных и местных органов власти.


МЧС, Кыргызстан
