АБР выделил 40 млн долларов на поддержку агросектора Кыргызстана

Азиатский банк развития финансирует проект "Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве", который вступил в силу в сентябре 2024 года.
Исполняющим агентством проекта является Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, а реализующими - Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) и ОАО "Айыл Банк".
Главная цель проекта - повышение производительности плодоовощного сектора, развитие цепочек добавленной стоимости и формирование прибыльного агробизнеса для снижения уровня бедности в сельских регионах страны.
В рамках проекта планируется увеличить объемы производства и экспорта плодоовощной продукции, расширить кредитование предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции, укрепить связи между фермерами и агробизнесом, а также провести обучающие программы по управлению, кластеризации и региональному развитию.
Общая стоимость проекта составляет 52,37 млн долларов США, из которых 40 млн долларов - гранты и кредиты Азиатского банка развития, остальная часть - вклад кабинета министров КР и бенефициаров проекта.
Средства АБР будут направлены на предоставление не менее 70 льготных кредитов через местные финансовые институты, включая финансирование агрологистических центров, перерабатывающих предприятий, складов и холодильных комплексов.
Основные условия кредитования:
Проект рассчитан на 5 лет и направлен на повышение устойчивости агросектора Кыргызстана к климатическим изменениям, развитие экспортного потенциала и создание современных производственно-логистических цепочек в сельском хозяйстве.
Источник: ЭлТР