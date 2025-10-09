АБР выделил 40 млн долларов на поддержку агросектора Кыргызстана

Азиатский банк развития финансирует проект "Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве", который вступил в силу в сентябре 2024 года.

Исполняющим агентством проекта является Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, а реализующими - Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) и ОАО "Айыл Банк".

Главная цель проекта - повышение производительности плодоовощного сектора, развитие цепочек добавленной стоимости и формирование прибыльного агробизнеса для снижения уровня бедности в сельских регионах страны.

В рамках проекта планируется увеличить объемы производства и экспорта плодоовощной продукции, расширить кредитование предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции, укрепить связи между фермерами и агробизнесом, а также провести обучающие программы по управлению, кластеризации и региональному развитию.

Общая стоимость проекта составляет 52,37 млн долларов США, из которых 40 млн долларов - гранты и кредиты Азиатского банка развития, остальная часть - вклад кабинета министров КР и бенефициаров проекта.

Средства АБР будут направлены на предоставление не менее 70 льготных кредитов через местные финансовые институты, включая финансирование агрологистических центров, перерабатывающих предприятий, складов и холодильных комплексов.

Основные условия кредитования:

сумма кредита - до 5 млн долларов США; годовая ставка - 6%; срок - до 10 лет; обязательный собственный вклад заемщика; обеспечение - не менее 125% суммы кредита

.

Проект рассчитан на 5 лет и направлен на повышение устойчивости агросектора Кыргызстана к климатическим изменениям, развитие экспортного потенциала и создание современных производственно-логистических цепочек в сельском хозяйстве.

Источник: ЭлТР