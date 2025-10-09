Погода
Фермеры получили первые льготные кредиты на развитие семеноводства

- Светлана Лаптева
В Кыргызстане продолжается реализация проекта, направленного на поддержку отечественного производства семян и развитие питомников для сортосмены и сортообновления, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

Согласно распоряжению кабинета министров №416-р от 26 мая 2025 года, проект реализуется при участии ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк". Общий объём кредитных средств составляет 100 млн сомов.

По данным на 25 сентября 2025 года, в рамках проекта двум субъектам финансирования в регионах республики уже предоставлены льготные кредиты на сумму 2,85 млн сомов.

В ведомстве отметили, что реализация проекта позволит обеспечить устойчивое развитие семеноводческой отрасли, повысить качество посевного материала и создать дополнительные стимулы для фермеров, занимающихся производством семян и выращиванием саженцев.


Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
