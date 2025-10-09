Погода
Расул Умбеталиев: Глава Минэнерго не выполняет указ президента!

Интервью с экспертом по вопросам энергетики Расулом УМБЕТАЛИЕВЫМ.

– Расул Акматович, глава Минэнерго откровенно поведал, что предстоящая зима станет самой сложной, поскольку в водохранилищах критически низкий уровень воды. Ваши комментарии?

– Такая констатация из уст главы Минэнерго КР звучит прямо как угроза. Такие заявления были сделаны накануне отопительного сезона. Так, министр всех ставит перед фактом: дефицит электроэнергии огромный, а воды мало. Но до этого мы все слышали, как они громогласно заявляли, что вовремя подготовятся и никаких проблем не будет. Напомню, 24 июля 2023 года Президент КР подписал Указ "О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли КР". Главная задача данного Указа – бесперебойное обеспечение электроэнергией населения и субъектов экономики. Персональная ответственность же возложена на Минэнерго КР и его руководителя. Теперь они во всеуслышание объявляют совершенно иное. Хотя персональная ответственность именно на главе Минэнерго КР.

– Он также сообщил, что "веерных отключений" не будет, а только лишь "регулировочные мероприятия". А в чём разница, если по факту электроэнергии не будет?

– Понимаете, это такая вот завуалированная игра слов. Конечно, какая разница, "веерные отключения" или "регулировочные мероприятия"? И в том, и в другом случае у абонентов, как и у субъектов экономики, электроэнергии нет! В зимние месяцы потребление электроэнергии возрастает в два с половиной раза: люди элементарно готовят пищу, делают уроки с детьми при освещении. То есть увеличение потребления электроэнергии происходит естественным путём. В этом году уровень воды в Токтогульском водохранилище, по сравнению с прошлым годом, меньше почти на два миллиарда!

– Данные об объёме воды в Токтогульском водохранилище засекречены, как мы знаем. Но в чём смысл такой секретности, если чиновники сами публично распространяют сведения?

– Данную информацию выдал замминистра энергетики, когда его практически заставили это сделать депутаты. Теоретически в летнее время должно происходить накопление воды…

– Хорошо, даже если так. Можно сколько угодно и что угодно скрывать, но если по факту существует острейший дефицит воды и электроэнергии, в чём сам публично признаётся глава Минэнерго КР, то население почувствует это на себе полным отсутствием жизненно необходимой электроэнергии. Всё это иллюстрируется одной простой поговоркой: "Сколько раз ни говори халва, но во рту слаще не становится"…

– А другой выход у него отсутствует. Он ведь открыто говорит о критически низком уровне воды в Токтогульском водохранилище, которое является единственным сырьём для генерации электроэнергии. За всеми этими наиоткровеннейшими заявлениями мне видится лишь одно – глава Минэнерго пытается минимизировать свою ответственность превентивными предупреждениями, на которые он в дальнейшем начнёт ссылаться. Но в этом контексте надо задаться вопросом, а кто всё-таки довёл ситуацию до такого положения за последние годы?

– Опять-таки, предупреждений можно сколько угодно расточать, но кто в них будет заинтересован? Любые аргументы, стремление, как вы говорите, оправдаться будут сведены к нулю на фоне реальной действительности?

– Конечно, если население окажется без энергообеспечения, то это катастрофа! Здесь мы имеем право говорить о национальной безопасности!

– Дефицит будет компенсироваться импортом электроэнергии. По крайней мере, такие заверения мы можем читать из сообщений прессы…

– В холодный период года наши соседние страны сами испытывают дефицит электроэнергии. Они прежде всего стремятся обеспечить своё население, а всё остальное отпускают нашей стране. Поэтому там тоже сложная ситуация. Уже сегодня необходимо бить в набат, поскольку данная проблема уже выходит далеко за рамки Минэнерго КР и лежит в плоскости Совета безопасности КР! А Минэнерго КР всё продолжает твердить об экономии электроэнергии населением… Это никак не спасёт ситуацию.

– А виден ли вам "свет в конце тоннеля"? Сможет ли страна выйти из энергетического кризиса в ближайшие годы?

– В ближайшие годы не вижу! Полностью отсутствуют прорывные действия по выходу из кризиса – ни стратегии, ни тактики. Вот сегодня активно твердят о нетрадиционных источниках энергии. И что? Разве это как-то решит проблему?

Строительство малых ГЭС тоже не решит проблему!

– Недавно читал, что генерация на малых ГЭС выросла, но это никак не решило проблему дефицита. То есть можно смело заключить, что дефицит растёт опережающими темпами?

– С каждым годом дефицит электроэнергии всё нарастает и нарастает! Если в прошлом году дефицит электроэнергии составлял около 3,6 миллиарда кВт, то в текущем году уже около 4,6 миллиарда кВт! Вот вам реальная картина! И это цифры!

– Выходит, резюмируя сказанное вами, страна стремительно летит в энергетическое "крутое пике"?

– Мы живём в состоянии энергетического кризиса уже на протяжении последних лет десяти. Именно усугубляющийся дефицит электроэнергии является наглядным показателем, демонстрирующим углубление кризиса!

– Мне очень импонирует откровенное признание главы Минэнерго. Но в следующем году станет лучше? Есть ли у нас надежда?

– Следующий год будет ещё хуже! Почему? Да потому что к апрелю страна будет иметь минимальный, почти мёртвый остаток в Токтогульском водохранилище! Примерно около семи миллиардов. А эта точка близка к риску полной остановки ГЭС! Надо было привлечь к ответственности главу Минэнерго КР за такое состояние! Указ Президента КР "О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли КР" не выполняется!

– А вообще, сердце обливается кровью, глядя на всё происходящее. Вот такое сильное и невыносимое душевное страдание вызывает текущая ситуация?

– Конечно!

Беседовал Эрик ИСРАИЛОВ

Источник: газета "Общественный рейтинг"


Теги:
энергетика, Кыргызстан, водный кризис
