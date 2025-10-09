Погода
$ 87.32 - 87.68
€ 102.00 - 102.95

Фактчекинг: Мифы о миграционных реформах РФ и позициях КР в ЕАЭС

173  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После ужесточения миграционных норм в РФ отдельные СМИ региона ЦА начали качать тему, что новые нормы – прямой удар по мигрантам, в том числе – из ЕАЭС. И после их внедрения экономики КР, РК и других стран экономического блока ждет негативный сценарий.

Издание VB.KG доказало, почему подобные "страшилки" - миф.

Напомним, с 1 января в России введено сокращение срока пребывания безвизовых мигрантов до 90 суток в год, что стимулирует легализацию и контроль за миграцией.

Дефицит вакансий для мигрантов как миф

По данным МИД КР, к концу первого квартала 2025 года на миграционном учете в РФ состояли 352 494 гражданина Кыргызстана. Переходный период до конца года минимизирует любые риски, а количество трудовых мигрантов в целом остается стабильным несмотря на усиление контроля. Для граждан Кыргызстана как полноправных членов ЕАЭС предусмотрены льготы: отсутствие патентов, упрощенное трудоустройство и взаимное признание квалификаций, что сохраняет стабильный приток квалифицированных кадров.

Одним из первых утверждений остается то, что новые миграционные реформы вызовут дефицит курьеров в доставке, цены вырастут в 1,5–2 раза. А мигрантам больше не устроиться на эту пользующуюся спросом вакансию.

Действительно, в отдельных регионах РФ с августа 2025 года введен запрет на работу мигрантов в курьерской доставке. Теперь иностранцы составляют всего 20% из 60 тыс. курьеров, и доля иностранных работников на рынке невелика. Это касается лишь граждан, не входящих в интеграционный блок. Граждане КР (а также из других стран ЕАЭС) сохраняют льготы: свободный доступ к рынку труда без квот. Спрос на мигрантов, например, в том же курьерском сервисе остается стабильным. ВВП сектора логистики прогнозируется на уровне +2–3% за счет цифровизации и адаптации бизнеса.

То есть интеграция КР в ЕАЭС выступает буфером от дефицита, а реформы укрепляют рынок, делая его более устойчивым и ориентированным на отечественные кадры и кадры общего с РФ экономического объединения.

Упор на зону ЕАЭС

Льготы ЕАЭС позволяют продление пребывания по трудовым договорам, обходя ограничения в 90 суток и обеспечивая стабильность персонала. Несмотря на опасения в КР - реформы способствуют повышению стандартов гигиены и качества сервиса.

По факту реформы повышают качество отрасли, превращая вызовы в возможности для роста. В свою очередь Кыргызстан выигрывает от упрощенного выезда и евразийских инициатив, таких как автоматизация в логистике. Депортации служат стимулом к легализации. И этот процесс продолжается.

Мифы об "ударном" оттоке

Еще одним информационным вбросом служит тот факт, что в КР идет резкий отток наших граждан, которые не могут найти там работу после введения новых правил. Статистика, конечно, показывает небольшую убыль на родину, но в пользу усиления позиций по тем же заработным платам и более высоким должностям наравне с гражданами РФ. В 2025 году КР нашла более 1,9 тыс. вакансий для своих граждан в РФ благодаря меморандуму Минтруда КР и РФ с упрощенным трудоустройством без патентов и разрешений. Это не убыток, а плюс: до 30 апреля 2025 легализовались десятки тысяч, что снизило риски депортаций и повысило доходы семей - переводы около $3 млрд в год, плюс 18,59% к ВВП КР. А значит Кыргызстан только выигрывает - реформы побуждают к диверсификации рынков труда (новые квоты в ЕАЭС), росту налоговых поступлений от легальных работников и совместным проектам, как автоматизация логистики.

Миф о неэффективности

За 10 лет в союзе ВВП КР вырос в 4 раза. В 2025 Кыргызстан - лидер ЕАЭС по росту экономики - 56,4% ВВП, инвестиции - 47%, экспорт в союз вырос с $1,5 млрд (2015) до $3 млрд, особенно сельхозпродукты (фрукты, овощи) без тарифов. Доходы населения удвоились с $1168 до $2400 на человека, госбюджет прибавил 85,1 млрд сомов, а миграция стала "мостом" - свободное движение рабочей силы обеспечило 350–500 тыс. вакансий для кыргызстанцев с реальной зарплатой, по данным ЕЭК.

ЕАЭС устраняет барьеры, бустит промышленность и открывает горизонты: совместные проекты в цифровизации и торговле с Россией укрепляют КР как хаб Центральной Азии, делая миграцию инструментом процветания, а не риском. В итоге реформы РФ - катализатор для КР: больше стабильности, меньше нелегалов, выше ВВП через евразийское единство.

Еще одним важным фактором для граждан КР в плане ужесточения миграционных норм в РФ стал факт безопасности. За последнее время работающие в России граждане из других стран ЦА чаще представителей государств ЕАЭС становились нарушителями не только миграционных, но и законодательных и уголовных норм. Это выливалось в массовые беспорядки между мигрантами. Заложниками таких стычек становились и граждане Кыргызстана. После ужесточения "теневые" мигранты из республик, не входящих в ЕАЭС, покидают РФ. Это не только высвобождает трудовые ниши, но и уменьшает число преступлений, в том числе против граждан КР.

Мифы о крахе экономики - лишь мифы. Реформы 2025 года в РФ - это, прежде всего, триумф евразийского единства: Россия и Кыргызстан совместно строят многополярный мир, где миграция служит мостом сотрудничества, а не источником напряженности. Именно поэтому усиление миграционных норм - панацея и новые возможности для роста и развития государств - членов ЕАЭС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451349
Теги:
Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  