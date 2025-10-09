После ужесточения миграционных норм в РФ отдельные СМИ региона ЦА начали качать тему, что новые нормы – прямой удар по мигрантам, в том числе – из ЕАЭС. И после их внедрения экономики КР, РК и других стран экономического блока ждет негативный сценарий.

Издание VB.KG доказало, почему подобные "страшилки" - миф.

Напомним, с 1 января в России введено сокращение срока пребывания безвизовых мигрантов до 90 суток в год, что стимулирует легализацию и контроль за миграцией.

Дефицит вакансий для мигрантов как миф

По данным МИД КР, к концу первого квартала 2025 года на миграционном учете в РФ состояли 352 494 гражданина Кыргызстана. Переходный период до конца года минимизирует любые риски, а количество трудовых мигрантов в целом остается стабильным несмотря на усиление контроля. Для граждан Кыргызстана как полноправных членов ЕАЭС предусмотрены льготы: отсутствие патентов, упрощенное трудоустройство и взаимное признание квалификаций, что сохраняет стабильный приток квалифицированных кадров.

Одним из первых утверждений остается то, что новые миграционные реформы вызовут дефицит курьеров в доставке, цены вырастут в 1,5–2 раза. А мигрантам больше не устроиться на эту пользующуюся спросом вакансию.

Действительно, в отдельных регионах РФ с августа 2025 года введен запрет на работу мигрантов в курьерской доставке. Теперь иностранцы составляют всего 20% из 60 тыс. курьеров, и доля иностранных работников на рынке невелика. Это касается лишь граждан, не входящих в интеграционный блок. Граждане КР (а также из других стран ЕАЭС) сохраняют льготы: свободный доступ к рынку труда без квот. Спрос на мигрантов, например, в том же курьерском сервисе остается стабильным. ВВП сектора логистики прогнозируется на уровне +2–3% за счет цифровизации и адаптации бизнеса.

То есть интеграция КР в ЕАЭС выступает буфером от дефицита, а реформы укрепляют рынок, делая его более устойчивым и ориентированным на отечественные кадры и кадры общего с РФ экономического объединения.

Упор на зону ЕАЭС

Льготы ЕАЭС позволяют продление пребывания по трудовым договорам, обходя ограничения в 90 суток и обеспечивая стабильность персонала. Несмотря на опасения в КР - реформы способствуют повышению стандартов гигиены и качества сервиса.

По факту реформы повышают качество отрасли, превращая вызовы в возможности для роста. В свою очередь Кыргызстан выигрывает от упрощенного выезда и евразийских инициатив, таких как автоматизация в логистике. Депортации служат стимулом к легализации. И этот процесс продолжается.

Мифы об "ударном" оттоке

Еще одним информационным вбросом служит тот факт, что в КР идет резкий отток наших граждан, которые не могут найти там работу после введения новых правил. Статистика, конечно, показывает небольшую убыль на родину, но в пользу усиления позиций по тем же заработным платам и более высоким должностям наравне с гражданами РФ. В 2025 году КР нашла более 1,9 тыс. вакансий для своих граждан в РФ благодаря меморандуму Минтруда КР и РФ с упрощенным трудоустройством без патентов и разрешений. Это не убыток, а плюс: до 30 апреля 2025 легализовались десятки тысяч, что снизило риски депортаций и повысило доходы семей - переводы около $3 млрд в год, плюс 18,59% к ВВП КР. А значит Кыргызстан только выигрывает - реформы побуждают к диверсификации рынков труда (новые квоты в ЕАЭС), росту налоговых поступлений от легальных работников и совместным проектам, как автоматизация логистики.

Миф о неэффективности

За 10 лет в союзе ВВП КР вырос в 4 раза. В 2025 Кыргызстан - лидер ЕАЭС по росту экономики - 56,4% ВВП, инвестиции - 47%, экспорт в союз вырос с $1,5 млрд (2015) до $3 млрд, особенно сельхозпродукты (фрукты, овощи) без тарифов. Доходы населения удвоились с $1168 до $2400 на человека, госбюджет прибавил 85,1 млрд сомов, а миграция стала "мостом" - свободное движение рабочей силы обеспечило 350–500 тыс. вакансий для кыргызстанцев с реальной зарплатой, по данным ЕЭК.

ЕАЭС устраняет барьеры, бустит промышленность и открывает горизонты: совместные проекты в цифровизации и торговле с Россией укрепляют КР как хаб Центральной Азии, делая миграцию инструментом процветания, а не риском. В итоге реформы РФ - катализатор для КР: больше стабильности, меньше нелегалов, выше ВВП через евразийское единство.

Еще одним важным фактором для граждан КР в плане ужесточения миграционных норм в РФ стал факт безопасности. За последнее время работающие в России граждане из других стран ЦА чаще представителей государств ЕАЭС становились нарушителями не только миграционных, но и законодательных и уголовных норм. Это выливалось в массовые беспорядки между мигрантами. Заложниками таких стычек становились и граждане Кыргызстана. После ужесточения "теневые" мигранты из республик, не входящих в ЕАЭС, покидают РФ. Это не только высвобождает трудовые ниши, но и уменьшает число преступлений, в том числе против граждан КР.