Преподаватель Медакадемии задержан при получении взятки

ГКНБ КР сообщил о задержании преподавателя Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева при получении взятки.

По данным пресс-службы ведомства, 8 октября в главном корпусе КГМА преподаватель Д.Н.Д. 1987 года рождения был задержан с поличным при получении от студентов денежных средств в размере 150 тысяч сомов. Установлено, что деньги предназначались за успешное прохождение зачетов на предстоящей зимней сессии.

Во время задержания в преподавательском кабинете находилась студентка А.А. 2002 года рождения, у которой при личном обыске обнаружены 100 тысяч сомов. На допросе девушка призналась, что эти средства были собраны со студентов ее учебной группы и предназначались преподавателю в качестве взятки.

Следствие установило, что задержанный, злоупотребляя своим положением, требовал у студентов деньги за положительные оценки, угрожая в противном случае занижением баллов и непрохождением зачетов. Более того, по оперативным данным, Д.Н.Д. фактически не проводил занятия и не выполнял утвержденный учебный план, намеренно занижая оценки для последующего вымогательства денежных средств.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 343 Уголовного кодекса КР ("Вымогательство взятки в крупном размере"). Задержанный помещен в СИЗО ГКНБ в порядке статьи 96 УПК КР.

ГКНБ проводит дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных соучастников из числа преподавателей и администрации вуза, а также по выявлению аналогичных фактов коррупции в системе высшего образования.