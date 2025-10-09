Погода
$ 87.32 - 87.68
€ 102.00 - 102.95

Преподаватель Медакадемии задержан при получении взятки

142  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР сообщил о задержании преподавателя Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева при получении взятки.

По данным пресс-службы ведомства, 8 октября в главном корпусе КГМА преподаватель Д.Н.Д. 1987 года рождения был задержан с поличным при получении от студентов денежных средств в размере 150 тысяч сомов. Установлено, что деньги предназначались за успешное прохождение зачетов на предстоящей зимней сессии.

Во время задержания в преподавательском кабинете находилась студентка А.А. 2002 года рождения, у которой при личном обыске обнаружены 100 тысяч сомов. На допросе девушка призналась, что эти средства были собраны со студентов ее учебной группы и предназначались преподавателю в качестве взятки.

Следствие установило, что задержанный, злоупотребляя своим положением, требовал у студентов деньги за положительные оценки, угрожая в противном случае занижением баллов и непрохождением зачетов. Более того, по оперативным данным, Д.Н.Д. фактически не проводил занятия и не выполнял утвержденный учебный план, намеренно занижая оценки для последующего вымогательства денежных средств.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 343 Уголовного кодекса КР ("Вымогательство взятки в крупном размере"). Задержанный помещен в СИЗО ГКНБ в порядке статьи 96 УПК КР.

ГКНБ проводит дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных соучастников из числа преподавателей и администрации вуза, а также по выявлению аналогичных фактов коррупции в системе высшего образования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451350
Теги:
вуз, задержание, взятка, Кыргызстан, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  