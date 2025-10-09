Погода
$ 87.32 - 87.68
€ 102.00 - 102.95

Двойное убийство в Бишкеке. Садыр Жапаров призвал доверять следствию

98  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" призвал граждан быть медиаграмотными и не становиться "экспертами" в расследованиях. Президент напомнил, что именно камеры системы "Безопасная страна" помогли оперативно установить и задержать подозреваемого в двойном убийстве в Бишкеке, доказав эффективность современных технологий в обеспечении безопасности.

"Народ, словно поток воды: стоит лишь задать направление, и он последует за течением.

Вчера я вновь убедился в этом.

Стоило лишь опубликовать кадр с видеонаблюдения, на котором запечатлен подозреваемый в убийстве двух родственников, как в социальных сетях тут же появились всевозможные комментарии: что на видео парень выглядит старше задержанного, что это два разных человека, что простого, ни в чём не повинного юношу заставляют признаться в преступлении и тому подобное.

Каждый посчитал себя экспертом.

Это преступление произошло в ночь на 3 октября.

Уже в течение полчаса на место происшествия прибыл министр вместе с оперативной группой.

Благодаря системе "Безопасный город" преступник был оперативно установлен.

Однако личность молодого человека сразу определить не удалось, поэтому было принято решение обратиться к населению с просьбой:

"Кто узнает этого человека - сообщите, предусмотрено вознаграждение".

Так или иначе, преступник всё равно был бы найден, ведь Бишкек сегодня оснащен камерами видеонаблюдения.

Сейчас ведется работа по установке камер даже в новых жилмассивах и недавно присоединенных к городу сёлах.

Пусть преступники не думают, что, совершив преступление в Бишкеке, они смогут избежать наказания.

В рамках проекта "Безопасная страна" видеокамеры устанавливаются от Баткена до Таласа и Нарына, в городах, на рынках, в торговых точках, вдоль дорог.

Постепенно появится возможность наблюдать за ситуацией по всей стране в онлайн-режиме.

Недавно убийцу Айсулуу, которую жестоко лишили жизни, также удалось задержать благодаря камерам системы "Безопасная страна".

В Бишкеке уже были случаи, когда при помощи "Безопасного города" преступников задерживали за 15–20 минут.

Не буду вдаваться в подробности. Главное, что я хочу сказать, следующее:

Да, доверие к милиции по-прежнему остается невысоким.

Это связано с тем, что в прошлом действительно имели место случаи, когда, стремясь отчитаться о раскрытии дела, задерживали невиновных, вынуждали признаться и объявляли преступление раскрытым.

Сейчас такого больше нет.

Милиция работает добросовестно и эффективно.

Просто в обществе ещё сохраняется недоверие с прошлых лет.

Мы создали для сотрудников все необходимые условия.

Технических средств достаточно.

Кроме того, за их деятельностью ведется онлайн-наблюдение из Главного штаба.

Некоторые граждане высказывают мнение, что Министерство внутренних дел могло бы чаще информировать общественность, чтобы избежать ненужных обсуждений.

Однако МВД не может регулярно делиться подробностями в ходе следствия - это противоречит интересам расследования.

Информация предоставляется только после завершения всех необходимых процедур.

Поэтому в таких резонансных случаях всем нам следует проявлять выдержку и не становиться "экспертами".

Кроме того, каждому из нас важно соблюдать медиаграмотность", - написал глава государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451351
Теги:
Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  