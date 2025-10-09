Двойное убийство в Бишкеке. Садыр Жапаров призвал доверять следствию

Президент Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" призвал граждан быть медиаграмотными и не становиться "экспертами" в расследованиях. Президент напомнил, что именно камеры системы "Безопасная страна" помогли оперативно установить и задержать подозреваемого в двойном убийстве в Бишкеке, доказав эффективность современных технологий в обеспечении безопасности.

"Народ, словно поток воды: стоит лишь задать направление, и он последует за течением.

Вчера я вновь убедился в этом.

Стоило лишь опубликовать кадр с видеонаблюдения, на котором запечатлен подозреваемый в убийстве двух родственников, как в социальных сетях тут же появились всевозможные комментарии: что на видео парень выглядит старше задержанного, что это два разных человека, что простого, ни в чём не повинного юношу заставляют признаться в преступлении и тому подобное.

Каждый посчитал себя экспертом.

Это преступление произошло в ночь на 3 октября.

Уже в течение полчаса на место происшествия прибыл министр вместе с оперативной группой.

Благодаря системе "Безопасный город" преступник был оперативно установлен.

Однако личность молодого человека сразу определить не удалось, поэтому было принято решение обратиться к населению с просьбой:

"Кто узнает этого человека - сообщите, предусмотрено вознаграждение".

Так или иначе, преступник всё равно был бы найден, ведь Бишкек сегодня оснащен камерами видеонаблюдения.

Сейчас ведется работа по установке камер даже в новых жилмассивах и недавно присоединенных к городу сёлах.

Пусть преступники не думают, что, совершив преступление в Бишкеке, они смогут избежать наказания.

В рамках проекта "Безопасная страна" видеокамеры устанавливаются от Баткена до Таласа и Нарына, в городах, на рынках, в торговых точках, вдоль дорог.

Постепенно появится возможность наблюдать за ситуацией по всей стране в онлайн-режиме.

Недавно убийцу Айсулуу, которую жестоко лишили жизни, также удалось задержать благодаря камерам системы "Безопасная страна".

В Бишкеке уже были случаи, когда при помощи "Безопасного города" преступников задерживали за 15–20 минут.

Не буду вдаваться в подробности. Главное, что я хочу сказать, следующее:

Да, доверие к милиции по-прежнему остается невысоким.

Это связано с тем, что в прошлом действительно имели место случаи, когда, стремясь отчитаться о раскрытии дела, задерживали невиновных, вынуждали признаться и объявляли преступление раскрытым.

Сейчас такого больше нет.

Милиция работает добросовестно и эффективно.

Просто в обществе ещё сохраняется недоверие с прошлых лет.

Мы создали для сотрудников все необходимые условия.

Технических средств достаточно.

Кроме того, за их деятельностью ведется онлайн-наблюдение из Главного штаба.

Некоторые граждане высказывают мнение, что Министерство внутренних дел могло бы чаще информировать общественность, чтобы избежать ненужных обсуждений.

Однако МВД не может регулярно делиться подробностями в ходе следствия - это противоречит интересам расследования.

Информация предоставляется только после завершения всех необходимых процедур.

Поэтому в таких резонансных случаях всем нам следует проявлять выдержку и не становиться "экспертами".

Кроме того, каждому из нас важно соблюдать медиаграмотность", - написал глава государства.