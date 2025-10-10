Инспекторы усилили борьбу с браконьерством на озере Иссык-Куль

Инспекторы Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с Иссык-Кульским региональным управлением Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики продолжают активную работу по пресечению фактов браконьерства на озере Иссык-Куль.

На сегодняшний день в ходе проведённых рейдовых мероприятий сотрудниками министерства из озера изъято и уничтожено более 32 000 метров рыболовных сетей, установленных незаконно.

Озеро Иссык-Куль - одно из крупнейших природных богатств Кыргызстана, обладающее уникальной экосистемой и исключительным биологическим значением. Сохранение его чистоты и природного баланса является приоритетом государственной экологической политики.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики продолжит системную работу по усилению контроля за соблюдением природоохранных норм и обеспечению защиты водных биоресурсов страны.