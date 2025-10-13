В РК осужденных за педофилию будут кастрировать за полгода до выхода

В Казахстане министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова 1 октября подписала приказ, меняющий правила применения химической кастрации к виновным в насилии над несовершеннолетними, передает Liter.kz.

В соответствии с поправками, химическая кастрация будет применяться в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних за шесть месяцев до освобождения.

Администрация учреждения должна будет не позднее чем за 12 месяцев до истечения срока отбывания наказания направить материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии/отсутствии психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию.

Положения настоящего пункта не распространяются на осужденных, к которым по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера в связи с выявленным у них психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2025 года.

Haпомним, в мае 2025 года в МВД сообщили, что намерены ввести пожизненный учет для педофилов, чтобы правоохранительные органы могли следить за ними даже после отбытия наказания. Подобные шаги, по мнению ведомств, направлены на усиление контроля и профилактику повторных преступлений.