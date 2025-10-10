Погода
$ 87.29 - 87.64
€ 102.00 - 102.95

Путин: транспортные коридоры России и Центральной Азии можно объединить

186  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Транспортные коридоры и логистические проекты России и стран Центральной Азии можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами после обустройства маршрутов Север - Юг и Восток - Запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов Север - Юг и Восток - Запад, а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами", - сказал президент РФ на саммите Россия - Центральная Азия.

По словам президента, Россия готова выстраивать новые логистические и транспортные цепочки вместе с Центральной Азией. По его словам, это позволит кратно увеличить объемы международных транспортных перевозок между странами.

Источник: ТАСС


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451362
Теги:
Владимир Путин, Таджикистан, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  