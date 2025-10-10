О чем договорились Путин и Рахмон в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон 9 октября провели переговоры в ходе государственного визита главы российского государства в Душанбе. Был подписан ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Визит Путина продлится до 10 октября. В программе – участие в Совете глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

"Ведомости" собрали главную информацию о встрече двух лидеров и их договоренностях.

Заявления двух президентов

Рахмон поприветствовал Путина в Таджикистане, отметив "положительную динамику отношений" между двумя государствами, "активный политический диалог", гуманитарное и экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере безопасности.

В ходе переговоров Путин обратил внимание на хорошие темпы развития торгово-экономических связей России и Таджикистана. По его словам, в 2024 г. рост торгового оборота составил свыше 7%, а за первые семь месяцев текущего года – более 17%.

Российский лидер отметил, что две страны ведут постоянную работу в области безопасности и обороны. Он подчеркнул, что Россия и Таджикистан – надежные союзники, Москва дорожит этим и, безусловно, будет выполнять все союзнические обязательства. Путин также поблагодарил Рахмона за внимание к русской культуре и русскому языку – лидеры открывали несколько школ в республике.

Путин отметил, что в России живут и трудятся свыше 1 млн граждан Таджикистана, занятых в самых разных отраслях. В частности, речь о строительной и жилищно-коммунальной сферах, транспорте, логистике. По словам Путина, граждане Таджикистана вносят свой весомый вклад в рост российской экономики. Власти РФ при этом стремятся обеспечить им достойные условия труда и социальной защиты.

После беседы глав государств переговоры продолжились в составе делегаций. Членами российской делегации стали вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр юстиции Константин Чуйченко и другие члены правительства. Также в делегации глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Подписанные РФ и Таджикистаном документы

В ходе госвизита Путина в Таджикистан был подписан целый ряд документов. Среди них – совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, а также соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и Национальной гвардией Таджикистана, план мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между РФ и Таджикистаном на 2025–2030 гг. и др.

Россия и Таджикистан также подписали соглашения, касающиеся развития трудовой миграции. В их числе – документы о медосвидетельствовании граждан республики для работы в РФ, об организованном наборе граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности на территории РФ и о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.