Агафонов: в горах дети учатся тому, чего не дают ни школа, ни интернет

Детско-юношеский туризм - это не просто прогулки с рюкзаком. Это школа характера, дружбы, взаимопомощи и любви к своей стране. Однако, несмотря на богатые природные ресурсы и традиции, этот вид воспитательной деятельности в современном Кыргызстане развивается слабо. Почему так происходит? С этим вопросом редакция VB.KG обратилась к Владимиру Агафонову, одному из немногих энтузиастов, который уже много лет тренирует и водит детей в горы.

"Первая и, пожалуй, главная причина - недооценка значения туризма как воспитательного инструмента. В советское время туристские кружки и секции существовали почти в каждой школе. Походы были частью учебно-воспитательного процесса. Сегодня же в школах приоритет отдан ОГЭ, олимпиадам и "цифровым навыкам", а туризм воспринимается скорее как развлечение, а не как средство формирования личности", - говорит Агафонов.

По его словам, вторая серьезная проблема - недостаток финансирования и материальной базы. Туристские кружки держатся исключительно на энтузиазме педагогов и родителей. Снаряжение стоит дорого, а у школ и учреждений дополнительного образования нет средств на палатки, веревки, каски, страховочные системы. Даже обычный выезд за город требует транспорта, согласований и множества бумаг и поэтому простая поездка превращается в настоящий бюрократический квест.

Третья причина - избыточные ограничения и страх ответственности. После ряда несчастных случаев многие администрации предпочитают вовсе запретить выезды в горы или походы с детьми, чтобы избежать риска. Но запрет не решает проблему, он лишь лишает детей возможности учиться безопасности на практике под руководством подготовленных инструкторов.

Серьезной остается и кадровая проблема. Молодых педагогов, готовых вести туристские группы, почти нет. Зарплаты руководителей кружков крайне низкие, а ответственность огромная. Без системной поддержки и общественного признания профессия туристского педагога постепенно исчезает.

"Есть еще и психологический барьер. Родители часто боятся отпускать детей в поход, считая это опасным и необязательным. Между тем, именно в походах формируются ответственность, инициативность, умение работать в команде, а это качества, которые так нужны современному обществу", - отмечает Агафонов..

По мнению специалиста, развитие детско-юношеского туризма требует не только энтузиазма, но и государственной программы. Нужна поддержка клубов, обучение инструкторов, создание безопасных маршрутов и признание туризма частью воспитания.

Если все это будет реализовано, уверен Владимир Агафонов, путешествия по родной земле снова станут настоящей школой жизни, такой, какой они были для многих поколений кыргызстанцев.