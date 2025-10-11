Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Португальская суперзвезда Криштиану Роналду официально стал первым футболистом-миллиардером в истории, сообщает Bloomberg Billionaire Index.

40-летний нападающий, выступающий за саудовский клуб "Аль-Наср", теперь владеет состоянием в размере 1,04 миллиарда фунтов стерлингов. Его богатство стремительно выросло благодаря контракту на сумму 492 миллиона фунтов, который делает его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Главным коммерческим соглашением Роналду остаётся пожизненный контракт с Nike стоимостью около 745 миллионов фунтов. Он также сотрудничает с такими брендами, как Tag Heuer, Armani, Louis Vuitton, Samsung и Unilever.

Помимо футбола, Роналду владеет роскошной недвижимостью - включая особняк за 28 миллионов фунтов в Кинта-да-Маринья, а также частный самолёт за 61 миллион фунтов и автоколлекцию стоимостью 18 миллионов фунтов, в которую входит эксклюзивный Bugatti Centodieci.

Несмотря на возраст, Роналду продолжает показывать высокий уровень игры - в этом сезоне он забил 4 гола в 4 матчах за "Аль-Наср" и довёл общее количество своих мячей до 946.

Выступая на церемонии награждения в Португалии, Роналду признался:

"Если бы я мог, я бы играл только за национальную сборную. Это вершина карьеры любого футболиста".

Легендарный португалец, выступающий за сборную уже 22 года, по-прежнему мечтает помочь своей стране выйти на чемпионат мира и победить.