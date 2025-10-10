В Бишкеке пройдёт второй международный турнир по профессиональному боксу

В Бишкеке состоится второй международный турнир по профессиональному боксу, организованный компанией Saikou X Lush Boxing Promotions. Об этом сообщили на пресс-конференции президент Национального олимпийского комитета и Федерации бокса КР Умбеталы Кыдыралиев и президент организаторов Аалам Дайчанбек.

В турнире примут участие 10 кыргызстанских боксеров, в том числе претендент на титул WBA Asia Дилмурад Сатыбалдиев и Самат Абдырахманов, известный как Самат Кыргыз, который встретится с бойцом из Зимбабве Брэндоном Денесом.

Зрителей ожидают пять титульных боёв за пояса WBA Asia, WBI и IBF.

Умбеталы Кыдыралиев отметил, что наши боксеры готовы показать высокий уровень, и мы надеемся, что турнир станет вкладом в развитие кыргызского бокса. "Приглашаем всех прийти и поддержать наших спортсменов", - призвал он.

Самат Абдырахманов добавил, что это его первый профессиональный бой дома, при своих болельщиках. "Это накладывает ответственность, но мы постараемся показать красивый и достойный бой", - сказал он.