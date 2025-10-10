Погода
$ 87.29 - 87.64
€ 102.00 - 102.95

В Бишкеке пройдёт второй международный турнир по профессиональному боксу

142  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоится второй международный турнир по профессиональному боксу, организованный компанией Saikou X Lush Boxing Promotions. Об этом сообщили на пресс-конференции президент Национального олимпийского комитета и Федерации бокса КР Умбеталы Кыдыралиев и президент организаторов Аалам Дайчанбек.

В турнире примут участие 10 кыргызстанских боксеров, в том числе претендент на титул WBA Asia Дилмурад Сатыбалдиев и Самат Абдырахманов, известный как Самат Кыргыз, который встретится с бойцом из Зимбабве Брэндоном Денесом.

Зрителей ожидают пять титульных боёв за пояса WBA Asia, WBI и IBF.

Умбеталы Кыдыралиев отметил, что наши боксеры готовы показать высокий уровень, и мы надеемся, что турнир станет вкладом в развитие кыргызского бокса. "Приглашаем всех прийти и поддержать наших спортсменов", - призвал он.

Самат Абдырахманов добавил, что это его первый профессиональный бой дома, при своих болельщиках. "Это накладывает ответственность, но мы постараемся показать красивый и достойный бой", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451379
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  