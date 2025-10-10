Здоровое общество. В Бишкеке прошёл Форум здравоохранения

В столице состоялся Форум здравоохранения, посвящённый промежуточным итогам реализации Программы "Здоровый человек – процветающая страна" (2019–2030 годы) и определению приоритетных направлений дальнейшего развития отрасли.

В деловой программе мероприятия приняли участие заместитель кабинета министров Эдиль Байсалов, министр здравоохранения Эркин Чечейбаев, послы Японии, Турции, Швейцарии, представители фонда Ага Хана, Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения, ПРООН, ЮНИСЕФ, профильных ведомств, региональных органов власти, медицинских сообществ, ученые, а также ключевые эксперты отрасли.

Проблемы, которые обсуждались на форуме, имеют важное национальное значение, требуют солидарных усилий государства, международных партнеров, институтов гражданского общества. Вызовы и задачи, с которыми столкнулась сегодня отрасль здравоохранения, требуют беспрецедентных по масштабу и скорости изменений. Для сохранения здоровья граждан Кыргызстана отрасль полностью перестраивает свою работу.

- Наконец-то у нас есть министр здравоохранения, у которого есть программные идеи по кардинальной трансформации нашего здравоохранения. Если в 90-е годы нам говорили, что мы нищие, у нас нет денег и надо сокращать расходы, то сейчас благодаря эффективному руководству президента Кыргызстана Садыра Жапарова мы расширяем Программу государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи. Впервые в истории страны мы начинаем не сокращать, а именно расширять перечень услуг, доступных для граждан. Особое внимание будет уделено здоровью женщин и детей: внедряются национальные программы пренатального и неонатального скрининга, усиливаются меры по вакцинации и профилактике заболеваний. Увеличение продолжительности жизни - один из главных приоритетов предстоящих пяти лет, - сказал Эдиль Байсалов.

Как он отметил, предстоит решать и еще одну насущную проблему: это кардинальное обновление инфраструктуры медицинских организаций как первичного уровня, так и третичного.

- Сейчас уже строится много новых больниц. Мы хотим утвердить конкретный план как часть Программы "Здоровый человек – процветающая страна - 2030 обновления инфраструктуры по регионам. Важно, чтобы там были просто суперсовременные медицинские учреждения, которые оказывали бы полный спектр медицинских услуг. Сейчас медицинские организации уже оснащены и оснащаются современной аппаратурой. Но проблема не в финансах, а в том, что в регионах не хватает врачей УЗИ и других специальностей. Кадровой проблемой мы тоже будем плотно заниматься, - продолжил заместитель кабинета министров.

По его словам, бюджет здравоохранения сегодня составляет 44 миллиарда сомов, примерно 500 миллионов долларов. В следующем году бюджет, конечно, будет увеличен.

- Но мы ставим цель к 2030 году – повысить уровень расходов на здравоохранение до пяти процентов ВВП. Мы в три раза должны увеличить расходы на него, то есть должны приблизиться к 130 миллиардам сомов. И, конечно, мы должны обеспечить достойную зарплату медработникам, особенно в регионах. Это один из ключевых аспектов кадрового вопроса, - заявил Эдиль Байсалов.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев акцентировал внимание на инвестициях в систему здравоохранения.

- Мы должны понимать, что финансовые средства, которые направляются на здоровье людей, на сохранение здоровья трудоспособного населения – это не расходы, а инвестиции, которые окупятся в десятикратном размере в будущем. Например, инвестиции в цифровое развитие способствуют межсекторальному сотрудничеству с другими министерствами, а также обеспечивают гендерно чувствительные инструменты, то есть решают проблемы доступа населения к современным технологиям. Цифровые инновации ускорят процесс на пути к всеобщему охвату населения медицинскими услугами Нынешний форум, безусловно, приведет к укреплению здоровья населения страны, – заверил он.

Как отметил Эркин Чечейбаев, сегодня уже улучшается инфраструктура медицинских организаций. Решается вопрос по строительству медицинского городка. Благодаря чему повысятся качество медицинских услуг и доступность населения к получению их.

По мнению министра, одним из приоритетных направлений остается профилактика, просвещение населения.

- К сожалению, на службу укрепления здоровья людей, которая занимается просветительской работой, выделялись средства по остаточному финансированию. Но на следующий год бюджет на общественное здравоохранение увеличится в два раза. Такого никогда еще в истории здравоохранения нашей страны не было. И есть надежда, что в 2026 году мы усилим профилактическую направленность, - заявил Эркин Чечейбаев.

Постоянный представитель ООН в Кыргызстане Антье Граве подчеркнула, что инвестиции в здравоохранение, образование снижают уровень бедности и повышают доступность населения к медицинской помощи, чтобы никто не остался без оказания ее.

Послы, принимавшие участие в работе форума, рассказали о поддержке их правительствами системы здравоохранения нашей страны и заверили, что будут оказывать ее в будущем. Например, посол Японии Хидэки Года, страны, которая на протяжении многих лет помогает Кыргызстану с современным оборудованием, сообщил хорошую новость: "Будут и еще поставки оборудования, в том числе для онкологического центра. Сейчас закупают две мобильные клиники для вашего здравоохранения".

Участники форума приняли резолюцию, в которой отражены все цели, стоящие перед нашим здравоохранением для его глобального преобразования.