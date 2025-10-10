Премьер-Лига Кыргызстана: 22-й тур с суперигрой "Абдыш-Ата" –"Мурас Юнайтед

Стало известно расписание 22-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу, сообщает Prosports.kz.

Семь матчей пройдут 10–13 и 30 октября на стадионах в Бишкеке, Караколе, Канте, Кара-Суу, Беш-Кунгее и Озгоне.

Центральная встреча тура состоится 11 октября на стадионе "Нитро Арена" в Канте, где сыграют действующий чемпион "Абдыш-Ата" и лидер по потерянным очкам сезона "Мурас Юнайтед". "Абдыш-Ата" ведёт в турнирной таблице с преимуществом 3 очка, но сыграла на две игры больше, чем соперник.

Для "Абдыш-Аты" важна только победа, чтобы сохранить шансы на чемпионский титул, тогда как "Мурас Юнайтед" даже в случае поражения продолжит борьбу за первое чемпионство в истории клуба.

В других матчах "Барс", занимающий третье место, примет "Азиягол", а "Дордой" отправится в гости к "Алге".