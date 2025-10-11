Погода
АФК оштрафовала футбол Узбекистана за подарки игрокам

- Самуэль Деди Ирие
Азиатская футбольная конфедерация (АФК) наложила штраф в размере $341 500 на Ассоциацию футбола Узбекистана (АФУ) за вручение игрокам национальной сборной автомобилей BYD после матча с Катаром.

По правилам АФК, на территории стадиона разрешено размещение только брендов официальных спонсоров, а несоблюдение этих требований рассматривается как нарушение коммерческих прав.

АФУ организовала церемонию закрытия матча без согласования с АФК, что привело к случаям амбуш-маркетинга - скрытого продвижения несанкционированных брендов. Для Узбекистана это уже второе подобное нарушение.

Президент страны Шавкат Мирзиеев подарил сборной 40 автомобилей BYD после исторической квалификации на Чемпионат мира 2026, который пройдёт в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В отборочном матче с Катаром на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте сборная Узбекистана победила 3:0, ранее сыграв 0:0 с ОАЭ, что позволило команде впервые в истории пробиться на мировое первенство.


