Гражданам КР в США рекомендовано соблюдать миграционное законодательство

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что в связи с мероприятиями федеральных иммиграционных органов США по проверке статуса иностранных граждан, загранучреждения КР в стране находятся в постоянном контакте с компетентными органами и отслеживают возможные случаи задержания граждан КР.

В случае обращений граждан, консульства оказывают незамедлительную правовую помощь, включая разъяснение прав и обязанностей, а также содействие в получении адвокатской поддержки в соответствии с законодательством США и международным правом.

Министерство напоминает о необходимости соблюдения миграционного законодательства США и рекомендует воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, демонстрациях и акциях протеста.

Рекомендации гражданам КР:

Иметь при себе удостоверяющий личность документ, проверять актуальность иммиграционного статуса и срок действия разрешительных документов.

При контакте с иммиграционными органами сохранять спокойствие, пользоваться правами, обращаться к адвокату, не подписывать документы без перевода и разъяснения содержания.

В случае задержания настаивать на уведомлении консульских учреждений КР.

Контакты для экстренной связи:

Посольство КР в США (Вашингтон): +1 (202) 449-98-22, +1 (202) 256-2924

Генеральное консульство КР в Чикаго: +1 (312) 994-24-16, +1 (312) 929-34-42

Email: kgconsulate.washington@mfa.gov.kg, kg consulate.chicago@mfa.gov.kg