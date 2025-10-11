Александр Крестинин останется главным тренером "Худжанда"

Главный тренер таджикского клуба "Худжанд" Александр Крестинин продолжит работу с командой после того, как его заявление об отставке было отклонено, сообщает пресс-служба клуба.

Российский специалист планировал уйти после поражения от "Эсхаты" (0:1) в 16-м туре чемпионата Таджикистана. Контракт Крестинина, начавшийся в июле, первоначально был расторгнут по обоюдному соглашению.

Однако председатель Согдийской области Раджаб Ахмадзода принял решение не удовлетворять просьбу тренера, и Крестинин продолжит подготовку команды к предстоящим матчам чемпионата.

Под руководством Крестинина "Худжанд" уже одержал победу в 17-м туре, обыграв "Хулбук" 1:0. На данный момент клуб занимает 8-е место из 12 команд, набрав 23 очка в 18 матчах. Лидирует "Вахша" с 37 баллами, а "Истиклол" имеет 34 очка после 16 игр.