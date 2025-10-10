Погода
В Сокулуке открыт новый спортивный комплекс с современным стадионом

237  0
- Самуэль Деди Ирие
В Сокулукском районе официально открыт новый спортивный комплекс, сообщает Prosports.kz. Торжественная церемония включала финальный матч Кубка Национальной лиги КР между командами "Семетей" (Кызыл-Кия) и "Легенда" (Кок-Жангак).

Комплекс расположен на улице Ленина в селе Сокулук и занимает 1,5 га. Трибуны рассчитаны на 2200 зрителей, оснащены VIP-зоной, помещениями для СМИ и судей, а также системой VAR.

Основное игровое поле выполнено из искусственного газона, стадион оборудован современным освещением для проведения матчей и мероприятий в вечернее время.

Помимо футбольного поля, в комплексе есть мини-футбольное поле и борцовский зал. Ранее на этом месте стоял стадион, построенный в 1962 году, который был реконструирован в 2024 году.

Ночные фотографии с высоты птичьего полёта демонстрируют современный вид арены и её масштаб.


Сокулукский район
