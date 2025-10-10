Погода
В Аламудунском районе задержаны подозреваемые в серийных кражах

Сотрудники ОВД Аламудунского района задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж на территории Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей, а также города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 19 сентября 2025 года неизвестные лица проникли в дом жительницы села Ленинское Аламудунского района и похитили 700 тысяч российских рублей, 500 тысяч сомов и ювелирные изделия с драгоценными камнями. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых - граждан Ю.А., 2001 года рождения и К.С., 1964 года рождения, которые были водворены в ИВС.

Следствие также выявило несколько эпизодов краж, совершённых этими же лицами в Аламудунском районе. Кроме того, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны.

Расследование продолжается.


