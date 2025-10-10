Погода
"Абдыш-Ата" лишилась лидера перед решающим матчем с "Мурас Юнайтед"

- Самуэль Деди Ирие
Кантская "Абдыш-Ата" потеряла ключевого игрока перед 22-м туром Премьер-Лиги против "Мурас Юнайтед", сообщает Prosports.kz.

Крайний защитник Мухаммед Саннех из Гамбии отправился в расположение национальной сборной для матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026 и не примет участия в игре 11 октября на стадионе "Нитро Арена" в Канте.

В текущем сезоне Саннех провёл 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Для "Абдыш-Аты" в этом поединке критически важна победа, поскольку любой другой исход практически лишает команду шансов на чемпионство.


URL: https://www.vb.kg/451393
Теги:
Кант, футбол, Кыргызстан
