"Абдыш-Ата" лишилась лидера перед решающим матчем с "Мурас Юнайтед"

Кантская "Абдыш-Ата" потеряла ключевого игрока перед 22-м туром Премьер-Лиги против "Мурас Юнайтед", сообщает Prosports.kz.

Крайний защитник Мухаммед Саннех из Гамбии отправился в расположение национальной сборной для матчей отборочного турнира чемпионата мира-2026 и не примет участия в игре 11 октября на стадионе "Нитро Арена" в Канте.

В текущем сезоне Саннех провёл 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Для "Абдыш-Аты" в этом поединке критически важна победа, поскольку любой другой исход практически лишает команду шансов на чемпионство.