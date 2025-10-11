Трое бойцов из Кыргызстана представляют страну в UFC

В UFC на данный момент представлено 22 бойца из стран Центральной Азии, сообщает Sports.kz со ссылкой на афганский портал sports_afghan_mma.

Распределение по странам:

Казахстан - 7 бойцов

Таджикистан - 5 бойцов

Афганистан - 4 бойца (ещё 3 перспективных на подписании контракта)

Кыргызстан - 3 бойца

Узбекистан - 3 бойца

От Кыргызстана в UFC выступают Валентина Шевченко, Мыктыбек Оролбай уулу и Уран Сатыбалдиев. Недавно Муртазали Магомедов (10-0) выиграл контракт с UFC по итогам турнира Dana White"s Contender Series.

Ближайшие поединки: Мыктыбек Оролбай уулу встретится с Джеком Херманссоном на UFC Fight Night 22 ноября в Дохе, а Валентина Шевченко защитит восьмой титул против Вейли Жанг на UFC 322 15 ноября в Нью-Йорке.